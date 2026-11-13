İtalya Milli Takımı, teknik ve moral açıdan pek çok anlam taşıyan bir karşılaşmada Fransa'yı 3-1 mağlup ederek eleştirenlerine güçlü bir mesaj gönderdi. Bu zafer, İtalyan sahalarında Mavilerin (Azzurri) Horozlar karşısındaki eski görkemli günlerini yeniden hatırlattı. Galibiyetin sevinci, kaçırılan penaltının öfkesi ve karşılaşmayı neredeyse tersine çevirecek erken bir hatanın arasında teknik direktör Roberto Mancini, oyuncularının performansından duyduğu memnuniyeti yansıtan açıklamalarda bulundu; ancak maçta yaşanan bazı ayrıntılardan duyduğu rahatsızlığı da gizlemedi.

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İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Fransa karşısında alınan galibiyetten duyduğu büyük memnuniyeti dile getirerek, oyuncularının üstün bir maç ortaya koyduğunu, galibiyeti elde etme ve geçmiş başarısızlıkları telafi etme konusunda net bir istek gösterdiklerini vurguladı.

Mancini, maçın ardından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Harika bir performanstı. Oyuncular üstün bir maç ortaya koydu ve onlar adına çok mutluyum. Bu galibiyet, stada gelen taraftarlar için son derece önemliydi."

İtalyan teknik adam, galibiyetin önemine rağmen takımının önünde hâlâ yapacak çok iş olduğunu, oyuncuların art arda üç kez Dünya Kupası'na katılamama başarısızlığının ardından takımın konumunu geri kazanma ve kupa mücadelesine dönme konusunda güçlü bir isteğe sahip olduğunu belirtti.

Şöyle açıkladı: "Önümüzde hâlâ yapacak çok iş var, yol uzun, ancak oyuncular güçlü bir şekilde geri dönmeye kararlı. Yavaş yavaş iyi bir hedefe ulaşacağız. Erken bir gol yemiş olmamıza ve maçın ağır bir yenilgiyle sonuçlanabilecek olmasına rağmen bugün her şeyi beğendim."

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Donnarumma'nın hatası Azzurri'nin dengesini bozmadı

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Mancini, kaleci Gianluigi Donnarumma'nın erken dakikada yaptığı ve Olympique Aulas golünün yenmesine neden olan hata üzerinde durdu; bu hata Fransa Milli Takımı'na erken bir üstünlük sağlamış ve ev sahibini daha ilk dakikalardan büyük bir baskı altına almaya ramak kalmıştı.

Ancak Azzurri'nin teknik direktörü, oyuncularının şoku atlatıp teslimiyet ve kargaşa yerine maçın gidişatına yeniden hâkim olmayı başarmasının ardından tepkilerinin olumlu olduğunu vurguladı.

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Şöyle konuştu: "Bir hataydı ve maalesef futbolda böyle şeyler olur, ancak sakinliğimizi koruduk ve bildiğimiz şekilde oynamaya geri döndük; önemli olan da bu."

Grup müsabakalarının son haftasında Brüksel'de Belçika ile oynanacak beklenen karşılaşma öncesinde Mancini, çalışmaya devam etmenin ve kutlamayı abartmamanın gerekliliğini vurgulayarak şöyle dedi: "Düşünülmesi gereken çok şey var. Bu galibiyet tek başına fazla bir anlam ifade etmiyor; şimdi Belçika'ya gidip galibiyeti elde etmemiz gerekiyor."

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Penaltı Mancini'nin öfkesini alevlendiriyor

Galibiyet sevinci gerilimden uzak değildi; zira maç, İtalya Milli Takımı'nın kazandığı ilk penaltıyla ilgili tartışmalı bir olaya sahne oldu. Sebastiano Esposito'nun kaçırdığı bu penaltı, teknik ekibi öfkelendiren ve penaltıları kullanmaktan sorumlu oyuncunun kimliği hakkındaki tartışmayı yeniden alevlendiren bir anla gerçekleşti.

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60. dakikada, skor 1-1 beraberliği gösterirken, Cambiaghi'nin Malo Gusto'nun müdahalesine maruz kalmasının ardından Azzurri bir penaltı kazandı ve ev sahibinin önünde skorda öne geçmek için altın bir fırsat belirdi.

Penaltıyı Pio Esposito'nun kullanması gerekiyordu, ancak sürpriz bir şekilde kardeşi Sebastiano atışı yapmak üzere öne çıktı ve topu kaleden uzağa göndererek maçın hassas bir anında değerli bir fırsatı harcama tehlikesi yarattı.

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Mancini rahatsızlığını gizleyemedi; penaltının kaçırılmasının hemen ardından öfkeli bir tepki verdi, bu sırada Gabriele Oriali ve Leonardo Bonucci, Sebastiano'nun atışı yapmakla görevli oyuncu olmadığını açıklamak için devreye girdi. Birkaç dakika sonra oyuncu, yaşananları teknik direktöre açıklama girişimleri arasında sahayı terk etti.

Mancini tartışmaya son veriyor: Sorumlu Pio!

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Kendi cephesinde Pio Esposito, kardeşinin penaltı kullanma konusunda kendisinden daha iyi bir siciline sahip olduğunu, ancak Fransa karşısındaki atışı yapması belirlenen oyuncunun kendisi olmadığını vurgulayarak yaşananların gerçeğini açıklamaya çalıştı.

Pio, maçın ardından yaptığı açıklamalarda şöyle dedi: "Kardeşim benden daha fazla penaltı attı, ancak onu kullanmaması gerekiyordu. İkimiz de penaltıyı kullanacaklar listesinde yer alıyorduk. Seba takımdaki en fazla penaltı atan oyuncu ve her oyuncu onu kaçırabilir."

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Ancak Mancini, basın toplantısında daha kararlıydı ve oyuncularının davranışından duyduğu rahatsızlığı gizlemeye çalışmadan Pio'nun penaltıyı kullanmaktan sorumlu olduğunu, yaşananların gelecekte tekrarlanmayacağını vurguladı.

İtalyan teknik adam şöyle konuştu: "Penaltıyı Pio Esposito kullanmalıydı ve bir dahaki sefere Esposito kardeşler bir daha yanlış yapmayacak."

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Galibiyetin önemi sadece skorla ya da grup sıralamasındaki yansımalarıyla sınırlı değildi; aynı zamanda, Fransa karşısında kendi sahasında altmış yılı aşkın süredir yaşadığı bir takıntıyı nihayet kırmayı başaran İtalya Milli Takımı için tarihi bir değer de taşıyordu.

Zira Azzurri'nin İtalya topraklarında Fransa'ya karşı aldığı son galibiyet, İtalya Milli Takımı'nın Floransa şehrinde 2-1 üstünlük sağladığı 5 Mayıs 1962 tarihine dayanıyor.