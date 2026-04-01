Donnarumma, Dünya Kupası'na katılamama fiyaskosunun ardından sessizliğini bozdu

İtalya Milli Takımı kalecisi Gianluigi Donnarumma, "Azzurri"nin 2026 Dünya Kupası'na katılamayacağının kesinleşmesinden birkaç saat sonra sessizliğini bozdu.

İtalya milli takımı, Salı akşamı oynanan 2026 Dünya Kupası eleme play-off finalinde Bosna-Hersek'e deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltı atışlarında 4-1 yenilerek, Dünya Kupası'na katılma şansını bir kez daha kaçırdı.

Böylece İtalya, 2018 ve 2022'nin ardından son 3 Dünya Kupası'na da katılamadı. Azzurri, Dünya Kupası'na dönmek için 4 yıl daha beklemek zorunda kalırken, Bosna-Hersek ise tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Donnarumma, İtalyan Futbol Federasyonu'nun oyuncuların karışık bölgede ve basın toplantılarında konuşmasını yasaklaması nedeniyle dün gece konuşamadı.

Ancak Manchester City kalecisi, Çarşamba akşamı sosyal medyada sessizliğini bozdu.

Henüz Dünya Kupası'nda yer almamış olan İtalya milli takım kaptanı, üzüntüsünü gizleyemedi ve şöyle dedi: "Dün gece, maçtan sonra ağladım... İtalya'yı hak ettiği yere taşıyamadığım için hayal kırıklığından ağladım."

Donnarumma sözlerine şöyle devam etti: "Yönetmekten gurur duyduğum milli takımın tüm oyuncularıyla birlikte hissettiğim derin üzüntüden ağladım. Milli takımımızın taraftarları olarak sizlerin de şu anda aynı şeyi hissettiğinizi biliyorum."

Donnarumma sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda kelimeler yetersiz kalıyor, bu doğru. Ancak içimi kaplayan güçlü bir duygu var ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu büyük hayal kırıklığının ardından, cesaretimizi toplayıp bu sayfayı yeniden kapatmalıyız. Bunu başarmak için çok fazla güce, tutkuya ve inanca ihtiyacımız var... Sürekli inanç, ilerlemenin itici gücüdür, çünkü hayat, tereddüt etmeden elinden gelenin en iyisini yapanları nasıl ödüllendireceğini bilir."

Ve şöyle bitirdi: "İşte buradan yeniden başlamalıyız. Birlikte. Bir kez daha. İtalya'yı hak ettiği yere geri getirelim. Şimdi geriye kalan tek şey, durumu kabullenmek ve yeniden ayağa kalkmak. Bir kez daha."

