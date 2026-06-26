Donis taraftarlara yanıt verdi… Suudi Arabistan’ın Yeşil Burun Adaları’na karşı resmi kadrosu

Suudi Arabistan Milli Takımı’nın teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Yeşil Burun Adaları ile oynanacak maçın resmi kadrosunu açıkladı.

İspanya ile oynanan son maça kıyasla kadroda birkaç değişiklik yapıldı. Bu hamle, teknik ekibin hatalarını düzeltme ve bu kritik maçta galibiyet elde etme arzusunu yansıtıyor. Birçok kişi, bu hamleyi kadro ve oyun tarzında değişiklik yapılması yönündeki taraftar taleplerine bir yanıt olarak değerlendirdi.

Yunan teknik direktör, sağ kanatta Muhammed Abu Şamat’ın yerine Sultan Mandash’a, sol bekte ise Meteb El-Harbi’nin yerine Nawaf Bushel’e şans vermeye karar verdi.

Suudi Milli Takımı Kadrosu

"Yeşiller"in kadrosu şu şekildeydi:

Kaleci: Muhammed Al-Owais.

Defans: Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Abdulilah Al-Omari, Nawaf Bushel.

Orta saha: Nasser Al-Dossari, Abdullah Al-Khaibari, Muhammed Kano.

Forvet: Sultan Mandash, Salem Al-Dossari, Firas Al-Buraikan.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 32'li turlara yükselme umutlarını sürdürmek için "Kazanmaktan başka seçenek yok" sloganıyla, Dünya Kupası'ndaki yolculuğunda şu ana kadar en önemli maç olarak kabul edilen bu karşılaşmaya çıkıyor.