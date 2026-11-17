Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Yunan teknik direktörü Georgios Donis, ekibinin Katar'da Özbekistan'la oynadığı hazırlık maçında aldığı yenilginin nedenlerini açıkladı.

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Suudi Arabistan, mevcut milli ara kapsamındaki ikinci hazırlık maçında bugün, salı günü Katar'ın başkenti Doha'daki Jassim bin Hamad Stadı'nda karşılaştığı Özbekistan'a 2-1 mağlup oldu.

Donis, maç sonrası basın toplantısında Suudi gazetesi Asharq Al-Awsat'ın aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Karşılaşmayı arzuladığımız sonuçla bitiremesek de faydalı dersler çıkardık ve bu derslerden yararlanmamız gerekiyor."

Yenilginin nedenine ilişkin ise şu açıklamayı yaptı: "İlk 60 dakikada konsantrasyonumuzu kaybettik ve rakibe pek çok fırsat verdik. Rakip bu fırsatları iki golle değerlendirdi. Ardından oyuncular son yarım saatte olumlu bir tepki gösterdi."

Donis sözlerini şöyle sürdürdü: "Kampın sonunda pek çok kazanım ve olumlu nokta elde ettik. Bunların başında kadroya yeni katılan oyuncuların performanslarını takip edip gözlemlemek geliyor. Bu süreç, 40 oyuncudan oluşan bir havuz oluşturmak için önemli bir dönem oldu."

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Yunan teknik adam şöyle ekledi: "Elde ettiğimiz en önemli olumlu nokta, yeni bir grubun inşa edilip şekillendirilmesi. Milli takımın kadrosunda genç oyuncularımız var ve onlara destek olmak şart."

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Donis son olarak şunları söyledi: "Şu anki önceliğimiz, gelecekte tekrarlamamak için hatalarımızdan ders çıkarmak ve herkese şans vermeye devam etmek."

Bu yenilgi, Suudi Arabistan'ın İspanya'ya 4-0 kaybettiği maçtan bu yana aldığı ilk mağlubiyet oldu . O maç, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın grup aşaması ikinci haftasında oynanmıştı.

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Suudi Arabistan o tarihten bu yana biri Dünya Kupası'nda, beşi 27. Körfez Kupası'nda ve biri hazırlık maçı olmak üzere 7 maça çıktı. Bu maçların 5'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ekip, ardından Özbekistan'a yenildi.

Bu yenilgi aynı zamanda Donis'in geçen nisan ayında teknik direktörlük koltuğuna oturmasından bu yana Suudi Arabistan'ın başında aldığı üçüncü mağlubiyet oldu. Donis, 2026 Dünya Kupası öncesinde oynanan hazırlık maçında da Ekvador'a kaybetmişti.

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Özbekistan'ı öne geçiren golü 19. dakikada Şirzad İsnov kaydetti. Gol, Suudi kaleci Hamed Yousef Al-Shanqiti'nin yaptığı ölümcül bir hatanın ardından geldi.

Genç kaleci topu Suudi Arabistanlı oyunculardan birine aktarmak istedi ancak pası, kendisini kaleyle tamamen karşı karşıya bulan İsnov'a gitti. İsnov da topu kolayca ağlara gönderdi.

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Ancak Suudi Arabistan maça kısa sürede geri döndü. Forvet Firas Al-Buraikan, 23. dakikada Ahmed Al-Ghamdi'nin ortasını etkileyici bir kafa vuruşuyla ağlara göndererek eşitliği sağladı.

Fakat Al-Buraikan ve takım arkadaşlarının sevinci uzun sürmedi. Özbekistan, 35. dakikada yine Şirzad İsnov'un ceza sahası içinde düşen topu değerlendirip ağlara göndermesiyle ikinci golü buldu.

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Böylece Suudi Arabistan, mevcut milli arada Katar'ın başkenti Doha'daki kampını tamamlamış oldu. Özbekistan maçı, ekibin geçen cuma günü Güney Kore'yi 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından oynadığı ikinci maçtı.