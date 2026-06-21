Donis olmadan… İspanya’ya karşı alınan 4-0’lık yenilginin ardından Suudi Arabistan milli takımında acil toplantı

2026 Dünya Kupası'nda İspanya milli takımına karşı aldığı ağır yenilginin ardından, ABD'de bulunan Suudi Arabistan milli takım heyeti acil bir toplantı düzenledi.

Suudi milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bugün Pazar günü ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan maçta İspanya'ya 0-4 yenildi.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, maçın bitiminden hemen sonra Suudi Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki Al-Faisal'ın soyunma odasında oyuncularla bir araya geldiğini bildirdi.

İlginç olan ise, gazetenin aktardığına göre Suudi Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis'in bir basın toplantısı nedeniyle bu toplantıya katılmamış olmasıydı; ancak Suudi Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal toplantıya katıldı.

Donis, maçın ardından özellikle geçen Nisan ayında “Yeşiller”in başına geçtiğinden bu yana ilk kez alışılmış oyun tarzını değiştirip 5 defans oyuncusuna güvenmesi nedeniyle geniş çapta eleştirilere maruz kaldı.

Suudi milli takımının şansı hâlâ devam ediyor. Takım, önümüzdeki Cumartesi sabahı Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak ve Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselebilmek için galibiyete ihtiyaç duyuyor.