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Saudi Arabia v Puerto Rico - International FriendlyGetty Images Sport
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Donis kadrosunu hazırlıyor... Al-Dosari, Suudi Arabistan milli takımının Uruguay karşısındaki kadrosuna liderlik ediyor

Suudi Arabistan - Uruguay
Suudi Arabistan
Uruguay
Dünya Kupası
G. Donis
S. Al-Dawsari
Suudi Arabistan
Uruguay
ABD
Yunanistan

Yeşiller yeni bir mucize yaratmaya çalışıyor

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, 2026 Dünya Kupası'nda 8. Grup'taki ilk maçlarında Uruguay Milli Takımı ile oynayacakları zorlu karşılaşma için "Yeşiller"in kadrosunu açıkladı.

Maç, ABD'nin Miami kentindeki "Hard Rock" stadyumunda oynanacak. Suudi Arabistan ve Uruguay'ın yanı sıra İspanya ve Yeşil Burun Adaları'nın da yer aldığı zorlu grupta, ilk turdan itibaren hesaplar daha da zorlaşıyor.

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Suudi Arabistan milli takımı maça şu kadroyla çıktı:

Kaleci: Muhammed Al-Owais

Defans: Saud Abdulhamid – Abdulilah Al-Omari – Hassan Tambakti – Motab Al-Harbi

Dünya Kupası
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA
Uruguay crest
Uruguay
URU

Orta saha: Nasser Al-Dossari – Abdullah Al-Khaibari – Musab Al-Juwair

Forvet: Muhammed Abu Şamat – Salim Al-Dossari – Firas Al-Buraikan

Suudi milli takımı, Uruguay gibi ağır bir rakip karşısında turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Bu maç, “Yeşiller”in Dünya Kupası’ndaki hedeflerini erken bir aşamada test edecek.

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