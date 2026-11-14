Yunan Georgios Donis'in menajeri Şükri Şükrani, Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörünün önümüzdeki dönemde takımın başından ayrılmasıyla ilgili gerçeği açıkladı.

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Bazı basın haberleri, Donis'in önümüzdeki dönemde, özellikle de 2027 Asya Uluslar Kupası'nın başlamasından önce Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başından ayrılacağını öne sürmüş ve yerine Portekiz Milli Takımı'nın eski teknik direktörü İspanyol Roberto Martinez'i aday göstermişti.

Donis'in menajeri bu haberlere Suudi "El Arabiya" kanallarına verdiği açıklamalarda yanıt vererek şöyle dedi: "Teknik direktör ve ekibi mutlu ve hırslı; Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki işlerine tamamen odaklanmış durumdalar."

Şöyle ekledi: "Grup içinde harika bir hava hâkim; hedeflenen başarılara ulaşma konusunda bir heyecan ve kararlılık var. Teknik direktörün ve teknik ekibinin odak noktası da işte bu."

Şükrani, Donis'in kendisinin dün cuma günü Katar'ın başkenti Doha'daki Jassim bin Hamad Stadyumu'nda Güney Kore karşısında 3-2 kazanılan hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamaları teyit etti.

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Donis maçtan sonra şöyle dedi: "Biliyorsunuz, ben açık sözlü biriyim ve pek çok mesaj veririm. Kendimi Suudi Arabistan'ın bir parçası gibi hissediyorum, sıradan bir teknik direktör değilim; burada kulüp teknik direktörü olduğum dönemde bile böyleydi."

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Şöyle ekledi: "Asya Kupası ertelendikten sonra teknik ekibime, sözleşmemizin turnuvanın yeni tarihinden önce sona ereceğini bildirdim. Ardından bazıları büyük teknik direktör isimlerini gündeme getirdi; bunlar hiçbir faydası olmayan söylentilerdir."

Devamında şunları söyledi: "Hatta Cidde'den döndükten sonra NEOM'daki Yunan bir arkadaşım bana, Körfez Kupası'nın ardından görevden alınacağıma dair haberlerden bahsetti; ama işte bugün hâlâ milli takımın başındayım."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Söylentiler beni şahsen etkilemiyor, ama soyunma odasına zarar veriyor. Çevremizdekiler yaptığımız işin büyüklüğünün farkında ve ortaya atılanlar bize karşı adil değil."

Şöyle devam etti: "Suudi futbolu, net bir gelecek stratejisine ihtiyaç duyan yeni bir nesle sahip. Bu milli takımı yöneten teknik direktör ben olmasam bile, her zaman Suudi Arabistan'ın bir numaralı destekçisi olmaya devam edeceğim."

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Sözlerini şöyle tamamladı: "Sunduğum teknik program, önümüzdeki mart ayı arasına kadar olan dönemi kapsıyor ve bu dönemde hazırlık maçları yapılacak. Bu sürecin ardından ise CONCACAF'taki katılımımıza yönelik hazırlık aşaması gelecek."

Bu, Donis'in Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan ayrılacağı haberlerini ilk kez yalanlaması değildi; daha önce de Güney Kore hazırlık maçından saatler önce aynısını yapmıştı.

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Donis geçtiğimiz çarşamba günü Suudi "Er Riyadiye" gazetesine yaptığı açıklamalarda şöyle demişti: "Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki mesleki geleceğim hakkında zaman zaman ortaya atılan söylentiler beni ilgilendirmiyor."

Şöyle eklemişti: "Şu an beni ilgilendiren, Suudi Arabistan'ı geliştirmek ve işe odaklanmak. Mesleki geleceğimle ilgili dönen her şeyle başa çıkacak tecrübeye sahibim ve Suudi futboluna hizmet etmek için elimdeki en iyisini sunacağım."

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Hatırlanacağı üzere Donis, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçen nisan ayında Fransız teknik direktör Hervé Renard'ın yerine, 2026 Dünya Kupası turnuvasının başlamasından yalnızca iki ay önce getirilmiş ve turnuvaya ilk turda veda etmişti.

Suudi Arabistan Milli Takımı Dünya Kupası'nda Uruguay ile 1-1 ve Cape Verde ile golsüz berabere kalmış, İspanya karşısında ise 4-0 mağlup olarak yalnızca iki puanla sekizinci grubun sonuncusu olmuştu.

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Buna rağmen Yunan teknik direktör, "Suudi Arabistan"ı geçtiğimiz ekim ayında yirmi yedinci kez düzenlenen Arap Körfezi Kupası'nda ("Körfez 27") şampiyonluğa taşıyarak 23 yıl sonra ilk kupasına ulaşmayı başardı.

Donis turnuvayı mümkün olan en iyi şekilde kazandı; Suudi Arabistan Milli Takımı 5 maçın 4'ünü kazanmayı başardı, beşinci maçı penaltı atışlarıyla geçti ve kalesinde hiç gol görmeden 8 gol kaydetti.

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Genel olarak Suudi Arabistan Milli Takımı, Donis yönetiminde resmî ve hazırlık düzeyinde 12 maç oynadı; bu maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı, 16 gol kaydederken kalesinde 9 gol gördü.