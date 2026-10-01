Fazla hesaba gelmeyen karşılaşmaya saatler kala, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik heyeti, Georgios Donis'in hücum tercihlerinde güvendiği oyunculardan birinin durumunu merakla bekliyor; Katar karşısında oynanacak maça yetişip yetişemeyeceği konusunda belirsizlik hâkim.

Suudi El Arabiya kanalları ağının aktardığına göre, Zekeriya Hevsavi diz bölgesinde ciddi bir berelenme yaşıyor. Bu durum, oyuncunun önümüzdeki süreçte Suudi Arabistan ile devam edip edemeyeceğini belirleyecek tıbbi testlerin sonuçları beklenirken, Katar Milli Takımı karşısındaki görevini şüpheli hale getirdi.

Söz konusu kanal ağı, Hevsavi'nin bugünkü antrenmanını, sakatlıkla başa çıkmak için hazırlanan program kapsamında havuzda yaptığını açıkladı. Oyuncunun yarın yeni bir teste tabi tutulacağı, tıbbi ekibin bu testle sakatlığın boyutunu ve oyuncunun hareket ve maça katılım kabiliyetine etkisini daha net biçimde tespit etmeye çalışacağı belirtildi.

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Yapılacak testin, Hevsavi'nin sakat ayağının üzerinde yürümesine dayanması bekleniyor. Tıbbi ekip, oyuncunun Katar maçını oynayıp oynayamayacağına dair nihai kararı vermeden önce, hareket sırasında hissettiği ağrının boyutunu ölçecek.

Bu gelişme, Donis başkanlığındaki teknik heyeti önemli tercihlerinden birini kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya bırakıyor; özellikle maç öncesinde zamanın darlığı, milli takıma oyuncu konusunda risk alma noktasında fazla alan tanımıyor. Oyuncunun fiziksel hazırlığı ise kadrodaki durumunu belirleyecek asıl faktör olacak.

Teknik ve tıbbi ekipler, Hevsavi'nin durumunu yarınki testin ardından netleştirecek; ya maça hazırlanmaya devam etmesine izin verecekler ya da ağrının sürmesi halinde onu kadro dışı bırakacaklar. Böylece önümüzdeki saatler, Donis'in hücum anahtarının Suudi Arabistan-Katar mücadelesine çıkabilecek mi yoksa sakatlık nedeniyle oynayamayacak mı sorusunun yanıtını belirlemede kritik olacak.