Yunan teknik direktör Georgios Donis, Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki geleceğine dair spekülasyonlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve hakkında çıkarılan söylentilerin haksız olduğunu vurguladı.

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Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün cuma günü Katar'ın başkenti Doha'daki Casim bin Hamed Stadı'nda karşı karşıya geldiği Güney Kore ile oynadığı maçı 3-2 kazandı. Bu karşılaşma, önümüzdeki önemli müsabakalara hazırlık kapsamında mevcut uluslararası ara döneminde oynanan ilk hazırlık maçı oldu.

Bu galibiyet, Suudi Arabistan'ın Güney Kore karşısında 21 yıl sonraki, daha net bir ifadeyle 2005'ten bu yana aldığı ilk galibiyet oldu. Suudi Arabistan, o yıl 2006 Dünya Kupası elemelerinde rakibini gidiş-dönüş karşılaşmalarında 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenmişti.

O tarihten bu yana iki takım 6 maç oynadı ve Suudi Arabistan bu maçların hiçbirinde kazanmayı başaramadı. Bugünkü galibiyetten önce Güney Kore 2 maç kazanırken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı.

Donis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı ve Suudi Arabistan'da yayımlanan "Şarku'l Avsat" gazetesi'nin aktardığı açıklamalarda maçın sonucunu değerlendirdi.

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Yunan teknik adam şunları söyledi: "Asya Kupası'na hazırlanmak ve tüm oyunculara potansiyellerini gösterme fırsatı vermek için 30 oyuncu seçmeye karar verdim. Onlardan gördüklerimden memnunum; ister on dakika oynasın ister maçın tamamını oynasın, hepsi yüksek bir mücadele ruhu gösterdi."

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Donis sözlerine şöyle devam etti: "Bugünkü performans 75 dakika boyunca mükemmeldi. Maçın sonunda zorluk yaşadık ama elimizden geldiğince baskı yaptık ve özgüven dolu bir performans sergiledik."

Ve ekledi: "Gerçek başlangıç her zaman soyunma odasından olur; oyunculara tam bir özgüven vererek, yüksek konsantrasyonu ve herkes arasındaki iletişimi güçlendirerek."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm oyuncular kendilerinden istenen taktiksel talimatları uygulamaya bağlı kaldılar, bu arada rakibe büyük bir saygı da gösterdik."

Geleceğine ilişkin olarak Donis şunları söyledi: "Bilirsiniz, ben açık sözlü biriyim ve pek çok mesaj iletirim. Kendimi Suudi Arabistan'ın bir parçası gibi hissediyorum, sıradan bir teknik adam değil; buradaki kulüplerde teknik direktörlük yaptığım dönemlerde bile böyle hissediyordum."

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Ve devam etti: "Asya Kupası ertelendikten sonra teknik ekibime, sözleşmemizin turnuvanın yeni tarihinden önce sona ereceğini bildirdim. Ardından bazıları büyük teknik adam isimlerini gündeme getirdi ve bunlar hiçbir faydası olmayan söylentiler."

Şöyle ekledi: "Cidde'den dönüşümün ardından bile, Neom'daki Yunan bir arkadaşım bana Körfez Kupası sonrası görevden alınacağıma dair haberlerden bahsetti ve işte bugün hâlâ milli takımla birlikteyim."

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Sözlerini şöyle genişletti: "Söylentiler beni kişisel olarak etkilemiyor ama soyunma odasına zarar veriyor. Çevremizdekiler yaptığımız işin büyüklüğünün farkında ve ortaya atılanlar bize karşı adil değil."

Önümüzdeki aşamayla ilgili olarak ise şunları açıkladı: "Önümüzdeki aşama için, CONCACAF'a kadar sürekli hazır ve güncel tuttuğum bir planım var. Bu plan, kulüplerle toplantılar yapmayı ve büyümenin ve gelişmenin sürmesi için 23 yaş altı genç yetenekler üzerine odaklanmayı içeriyor."

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Ve tamamladı: "Suudi futbolu, net bir gelecek stratejisine ihtiyaç duyan yeni bir nesle sahip. Bu milli takımın başındaki teknik direktör ben olmasam bile, her zaman Suudi Arabistan'ın bir numaralı destekçisi olmaya devam edeceğim."

Son olarak şunları söyledi: "Sunduğum teknik program, içinde hazırlık maçları oynamak üzere önümüzdeki mart ara dönemine kadarki aşamayı kapsıyor. Bu dönemin ardından CONCACAF'taki katılımımız için hazırlık ve ön hazırlık aşaması gelecek."