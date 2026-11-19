Antonio Conte, teknik direktör olarak ikinci kez Juventus'a döneceğini düşündüğünü söyleyerek geleceği hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Eski Napoli ve Inter teknik direktörü, hem efsanevi bir oyuncu hem de şampiyonluklar kazanan bir teknik direktör olarak büyük başarı elde ettiği Juventus'la bağını hâlâ güçlü biçimde koruyor.

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Conte, Torino'ya dönüşe kapıyı açtı

İtalyan teknik adam, Juventus formasıyla on yılı aşkın süre geçirdi. Ardından teknik direktör olarak üst üste üç lig şampiyonluğu kazanıp kulübün 2010'lu yıllarda arka arkaya dokuz Scudetto elde ettiği seriyi başlattı. Torino, Conte'nin teknik direktörlük kariyerinde iki yıldan uzun süre kaldığı tek şehir olmayı sürdürüyor. Conte, yarım kalan işlerin kendisini eninde sonunda oraya geri götüreceğine inanıyor.

Conte, Cronache di Spogliatoio'ya verdiği röportajda, "Bence er ya da geç döngü tamamlanacak," dedi. "Orada yarım bıraktığım bir şey olduğunu biliyorum ve Juventus'la bu döngünün sonunda tamamlanacağını da biliyorum.

"Geçmişte yeniden bir araya gelebileceğimiz anlar oldu ama bu zordu çünkü iki koşulun aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Benim müsait olmam, Juventus'un da hâlihazırda bir takım çalıştırmayan bir teknik direktör arıyor olması gerekiyor."

Conte'nin Juventus'a dönüşünü zamanlama neden engelledi?

Conte, Torino'da kısa süre önce ortaya çıkan iki teknik direktörlük fırsatını zamanlama nedeniyle kaçırdığını ve bunun yerine Serie A'daki rakip takımlara yöneldiğini anlattı. Ayrıca 2009'da, nihayet göreve gelmesinden iki yıl önce, Juventus'un binasında sözleşme imzalamaya hazır olduğunu ancak Brezilyalı oyun kurucu Diego hakkındaki anlaşmazlığın bu hamleyi engellediğini açıkladı.

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"İki fırsat oldu. Juventus, Maurizio Sarri'yi göreve getirmeye karar verdiğinde müsaittim ve daha sonra Inter'e gittim. İkincisinde ise [Cristiano] Giuntoli'nin geldiği dönemde boşta idim. Giuntoli, [Thiago] Motta'yı tercih etti; ben de Napoli'ye gittim."

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Conte sözlerini şöyle sürdürdü: "Bari'deki dönemimden sonra Juventus'a gitme ihtimalim vardı. O sırada teknik direktör [Claudio] Ranieri'ydi ama sonunda onunla yollarını ayırıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma umuduyla son üç maç için Ciro [Ferrara]'yı göreve getirdiler.

"Mauri, [Vincenzo] Iaquinta, [David] Trezeguet ve [Alessandro] Del Piero gibi forvetlerim olacağı için 4-2-4 dizilişiyle oynayacağımı çok iyi biliyorlardı. Onlara 'Bakın, forvet konusunda eksiğimiz yok, kanat oyuncusu transfer etmemiz gerekiyor' dedim. Ama nedense bunun yerine Werder Bremen'den Diego'yu transfer ettiler. Sonra da beni arayıp 'Gelmen gerekiyor çünkü senden hâlâ bazı güvenceler almamız lazım' dediler. O sırada hâlâ Bari'deydim."

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Diego hakkındaki 2009 anlaşmazlığı Conte'nin taviz vermediğini nasıl gösterdi?

Juventus'un ofislerinde 2009'da yapılan o görüşme, Conte'nin tüm teknik direktörlük kariyerine damga vuran katı taktik anlayışını ortaya koydu. Bu anlaşmazlık, hayalini kurduğu göreve ilişkin sözleşmeyi imzalamadan görüşmeden ayrılmasına yol açtı.

"Gittim; içeri Juventus'un teknik direktörü olarak girdim ve konuşmaya başladık. Nasıl oynamak istediğimi sordular, '4-2-4' diye yanıtladım. 'Peki Diego'yu nerede oynatacaksın?' dediler. Ben de 'Dört forvetimiz olduğunu söylememe rağmen onu transfer eden sizsiniz. Bu yüzden onu forvetlerden birinin yanında oynatırdım' dedim.

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"Sonra bana 'Ama Diego 4-3-1-2'de oynamak istiyor' dediler. O anki öfkemi bir düşünün. Yine de bu öfke, çok açık sözlü ve taviz vermeyen biri olduğumu gösteriyor. Başka herhangi biri, gerçekten herhangi biri, 'Elbette, isterseniz onu kalede bile oynatırım; yeter ki sözleşmeyi imzalayıp Juventus'a katılayım' derdi.

"Sonuçta Bari'den Juventus'a geçecektim. Ama bana bunu söylediklerinde fikirlerimden ve inandıklarımdan vazgeçmedim; taviz vermeyeceğim ve yerine getiremeyeceğimi bildiğim hiçbir konuda söz vermeyeceğim konusunda kararlı kaldım.

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"Bu yüzden onlara 'Nasıl oynayacağımıza bir oyuncu karar veriyorsa sizin için doğru teknik direktör ben değilim' dedim. O kadar. Çıkıp gittim ve o görüşmeden ayrıldığımda artık Juventus'un teknik direktörü değildim."

Conte ve Juventus'u bundan sonra ne bekliyor?

Torino'da gelecekte yaşanabilecek bir buluşma, Conte'nin anlattığı iki koşulun aynı anda gerçekleşmesine bağlı: Conte'nin müsait olması ve Juventus'un teknik direktörlük koltuğunun aynı dönemde boşalması. Juventus yönetimi, 2009'da görüşmeden ayrılmasından da biliyor ki kulübe üç kez Scudetto kazandıran eski teknik direktörünü göreve getirmek, onun katı taktik anlayışını tavizsiz biçimde desteklemek anlamına geliyor.