Fransız laneti, Roshn Ligi'ndeki El Hulud maçının saatler öncesinde Suudi Arabistan kulübü Nasr'da sona erdi.

Nasr, Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında yarın perşembe günü Suudi başkenti Riyad'daki Al Awwal Park Stadı'nda rakibi El Hulud'u ağırlayacak.

Maça 24 saat kala Suudi gazeteci Ali el-Anzi, Fransız savunmacı Mohamed Simakan'ın geçtiğimiz dönemde yaşadığı sakatlıktan iyileşmesinin ve takım antrenmanlarına katılmasının ardından takım kadrosuna döndüğünü açıkladı.

Simakan geri dönen tek isim olmayacak; kendisine, geçtiğimiz dönemde yaşadığı sakatlıktan o da iyileşen Suudi kanat oyuncusu Abdulrahman Ghareeb eşlik edecek.

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Buna karşılık, bir başka Fransız oyuncu, kanat oyuncusu Kingsley Coman, dün salı günü takım antrenmanlarına dönmüş olmasına rağmen hazır olmaması nedeniyle maçta yer alamayacak.

Fransız ikili Coman ve Simakan, Suudi Roshn Ligi'nde başkent takımının Neom ve El Faysali'ye karşı oynadığı son iki maçta sakatlık nedeniyle forma giyememişti.

İkilinin Nasr'da 4 maçta forma giyememesi beklenirken, bunlardan iki maç ertelendi: Suudi Roshn Ligi'ndeki Ahli maçı ile AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El Vasl maçı.

Hatırlatmak gerekirse, Nasr 25 puanla Suudi Ligi puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor; lider Hilal'in iki puan gerisinde ve bir maç fazla oynamış olan üçüncü sıradaki El Kadisiye'nin önünde averajla bulunuyor.