Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, griple mücadelesinde iyileşme sürecine girmesinin ardından, bugün pazar günü oynanması planlanan Barcelona karşısındaki El Clasico maçında forma giyebileceği konusunda iyimser hale geldi; takımla birlikte maça gitme ihtimali de gündemde.

Real Madrid, pazar sabahı Belçikalı kaleciyi hastalığı nedeniyle beklenen mücadelenin kadrosundan çıkardığını açıklamıştı; ancak Courtois, takıma katılmak için seyahat edebileceği ve maçta oynamaya hazır hale gelebileceği konusunda iyimser bir tutum sergiledi, İngiliz "The Athletic" gazetesine göre.

Hatırlatmak gerekirse, Real Madrid kafilesi bugün pazar öğle vakti Belçikalı kaleci olmadan Barcelona şehrine ulaşmış durumda.

34 yaşındaki Courtois, José Mourinho yönetimindeki takımın asli kalecisi konumunda; zira bu sezon Real Madrid'in tüm maçlarında forma giydi. Öte yandan yedek kaleci Andriy Lunin, oynayamayacağının kesinleşmesi halinde onun yokluğunu doldurmaya hazırlanıyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Her iki kaleci de 2018'den beri Real Madrid'in kadrosunda yer alıyor; Ukraynalı kaleci Lunin, son beş sezon boyunca Courtois'nın her oynamadığı durumda İspanya Ligi'nde 43 maça çıktı.

Real Madrid, Courtois'nın pazar günkü maçta oynaması konusunda temkinli bir yaklaşım benimsiyor; zira kulübün üçüncü kalecisi Illya Voloshyn, A takım kafilesiyle birlikte seyahat etti.

Ukrayna 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giymiş olan Voloshyn, kulüp düzeyinde hiçbir A takım maçında daha önce sahaya çıkmadı.

Real Madrid'in maç kadrosundaki diğer kaleci ise Sergio Mestre.

Courtois, Real Madrid'in temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor ve bu sezon takımda üst düzey performanslar sergiliyor; yalnızca Beyaz Takım'ın bir numaralı kalecisi olarak değil, aynı zamanda dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırdı; zira İspanya Ligi'nde 98 maçta kalesini gole kapattı.

2018 yazında Chelsea'den gelerek kadroya katılan Courtois, Real Madrid'de dokuzuncu sezonunu geçiriyor ve takımla üçü İspanya Ligi, ikisi UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 12 kupa kazandı.

Belçikalı kalecinin İspanya'nın başkentindeki sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor; ancak sözleşmesini 12 ay daha uzatarak 2028'e kadar takımda kalmasının beklendiği belirtiliyor.

Real Madrid maça, İspanya Ligi puan durumunun lideri Barcelona'nın 6 puan gerisinde girecek; ancak Sevilla ve Leipzig karşısında elde ettiği iki galibiyetin ardından takımın son haftalardaki sonuçları iyiye gitti.