Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Katar ekibi Al Sadd ile oynadığı maçın başında Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman nedeniyle büyük bir şok yaşadı.

Reklam

Al Nassr, bugün salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta, AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig etabının beşinci haftasında Al Sadd'ı ağırladı.

Maçın başlamasının üzerinden yalnızca 3 dakika geçmişken Coman, Katar ekibi Al Sadd'ın oyuncularından biriyle girdiği temasın ardından yere düştü ve sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Suudi forvet Abdullah Al-Hamdan oyuna dahil oldu.

Fransız kanat oyuncusunun sakatlığı, son dönemde onu sahalardan uzak tutan ciddi sakatlığın ardından Al Nassr formasıyla ilk kez ilk 11'de başladığı maçın daha ilk dakikalarında geldi.

Coman, geçen ekim ayında AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig etabının ikinci haftasında Özbek ekibi Neftchi'nin 3-1 yenildiği maçtan bu yana sakatlıkla boğuşuyordu.

Reklam Reklam

Bu ciddi sakatlık nedeniyle Roshn Suudi Ligi'nin 10, 11 ve 12. haftalarında oynanan Neom, Al Faisaly ve Al Kholood maçlarında ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig etabının dördüncü haftasındaki Özbek ekibi Pakhtakor karşılaşmasında forma giyemedi.

Related Topics

30 yaşındaki oyuncu, geçen cuma günü Roshn Suudi Ligi'nin 9. haftasından ertelenen Al Ahli maçında Al Nassr kadrosuna geri döndü, ancak ilk 11'de başlamadı ve oyuna sonradan girdi.

Al Sadd karşısında ilk 11'de sahaya çıkar çıkmaz kısa sürede sakatlanan Coman'ın bu durumu, fiziksel durumu ve maçlara dönmeye ne kadar hazır olduğu konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Reklam

Fransız kanat oyuncusu, bu sezonun başından bu yana Al Nassr formasıyla yalnızca 9 maça çıktı ve bu maçlarda sadece 1 gol atarken hiç asist yapamadı.

Al Sadd maçında Al Nassr kadrosuna dönen tek isim Coman değildi. Ona, Roshn Suudi Ligi'nde Al Ahli ile oynanan ve 1-3 kaybedilen son klasikte hiç forma giymeyen Senegalli yıldız Sadio Mané de eşlik etti.

Reklam

Senegalli yıldız, son klasikte yeni bir bebeği dünyaya geldiği için forma giyememişti. Ancak bugün, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararıyla 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olarak geri döndü.

Spor Tahkim Mahkemesi, bugün salı günü Senegal Milli Takımı'nın Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu'nun kararına karşı yaptığı itirazı kabul etti. Söz konusu karar, sahada 1-0 kazanmasına rağmen Senegal'i 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde sahadan çekilme gerekçesiyle hükmen mağlup saymış ve Fas Milli Takımı'na 3-0 hükmen galibiyet vermişti.

Reklam

Mahkeme, bugün yayımlanan resmi açıklamaya göre karar gerekçesinde, hakemin 109. dakikada oyunun yeniden başlaması için düdük çaldığında, iki takımın sahaya dönüp oyuna devam etme isteklerini birlikte ortaya koymasının ardından maçın tamamlanması için gerekli koşulların oluştuğunu değerlendirdiğini açıkladı.

Buna göre tahkim heyeti, hakem kararının etkilerinin sahayla sınırlı kaldığına ve dolayısıyla kararın "saha kararları ilkesi" kapsamına girdiğine hükmetti.