Donald Trump, ABD Milli Takımı’na çarpıcı bir Dünya Kupası mesajıyla sürpriz yaptı: “Turnuvayı kazanabilirsiniz”

Donald Trump, Los Angeles'ta oynanan ABD'nin Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yer almadı, ancak maç öncesinde teknik direktör Mauricio Pochettino'nun takımına telefonla ulaştı.

Team USA, milli takım ile ABD Başkanı arasındaki telefon görüşmesinin görüntülerini X'te paylaştı.

"Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki, sen harika bir insan ve teknik direktörsün. Başarıların ve geçmişinle tanınıyorsun," diye Pochettino'ya seslendi Trump.

26 kişilik kadro dikkatle dinledi. "Oyuncuların ne kadar harika olduğunu biliyorum. Turnuvayı kazanma şansınızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum," diye devam etti Trump.

Son olarak başkan takıma başarılar diledi, ardından Pochettino ona desteği ve milli takıma yönelik sözleri için teşekkür etti.

79 yaşındaki başkan, Los Angeles'taki açılış maçında yer almayacak. Beyaz Saray'ın FIFA Dünya Kupası Görev Gücü direktörü Andrew Giuliani, başkanın yoğun programı nedeniyle Paraguay maçını izleyemeyeceğini açıkladı.

Bu gece Hollanda saatiyle 03.00'te ABD ve Paraguay Dünya Kupası'na başlayacak. Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda Amerikalılar, kendi seyircileri önünde turnuvaya 3 puanla başlamayı umuyor.