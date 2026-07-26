Domino etkisi: Vinicius, Barcelona'nın en büyük hayaline destek veriyor

Bir basın haberine göre, Real Madrid ile sözleşmesinin son yılına giren Vinicius Junior'ı kadrosuna katmakla ilgilenen Arsenal, dolaylı olarak Barcelona'nın hedefindeki Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'i de etkileyecek.

Gerçek şu ki Arsenal, Paris Saint-Germain ve Barcelona ile birlikte, 26 yaşındaki Arjantinli milli forveti kadrosuna katmakla ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.

Julian Alvarez, son Dünya Kupası sırasında "bir hayali gerçekleştirmek" için Atletico Madrid'den ayrılma niyetini açıklamıştı ve bu "hayalin" ne olduğunu belirtmemiş olmasına rağmen, kendisini duyan herkes bunun Barcelona'daki geleceğine işaret ettiğini anladı.

O günden bu yana bir aydan fazla süre geçti, ancak Atletico'nun tutumu, oyuncusunun isteğini reddetmeye devam ederek varlığını sürdürüyor. Oyuncu o gün, 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşmeyle bağlı olduğu kulübüyle daha önce yaptığı bir görüşmeye işaret etmişti.

Şimdiye kadar Atletico Madrid yalnızca iki seçeneği değerlendirdi: Herhangi bir kulübün karşılamasının zor olduğu yüksek bir meblağ olan 500 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi.

İkinci seçenek olan oyuncunun satışına gelince, bunu göreceğiz. İşler bu noktaya varırsa, Atletico, Julian'ı İspanya Ligi şampiyonluğunda kendisine rakip olan iki takım dışında herhangi bir yerde görmeyi tercih ediyor.

Atletico'nun tercih ettiği çözüm olmamasına rağmen, Arsenal son dakikada bir çıkış yolu olabilir; Barcelona ise 100 milyon euroluk teklifini yeniden teyit ettikten sonra pes etmiş değil ve transfer döneminin ilerlemesinin müzakereye yol açabileceğini hâlâ umuyor.

"Mundo Deportivo" gazetesinin belirttiğine göre Julian, Barcelona için hâlâ öncelikli bir hedef; ancak tam anlamıyla birer forvet olmasalar da hücumunu güçlendirmek için Anthony Gordon ve Karim Adeyemi'yi kadrosuna katmanın getirdiği bir gönül rahatlığıyla.

Bu arada Vinicius, Premier Lig şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi ikincisi takımın hücumunu güçlendirecek en önde gelen adaylardan biri olarak görülüyor.

Arsenal, Brezilyalı milli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor ve Real Madrid ile sözleşmesini yenilemezse onu kadrosuna katmaya çalışacak. Oyuncuya olan ilgi hâlâ ilk aşamalarında ve iki kulüp arasında şimdiye kadar herhangi bir müzakere yapılmadı.

Vinicius'un adının Arsenal'in transfer piyasasında belirmesi, bu birbirine bağlı piyasada yeni bir gelişmeye işaret ediyor.

Real Madrid'in müzakere edip nihai bir anlaşmaya varamadığı Vinicius'un sözleşme uzatımını çevreleyen uzun durgunluk dönemi, buna ek olarak İspanyol kulübünün genç Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande (19 yaşında) için sunduğu söylenen dev teklif, Arsenal'in ona olan ilgisini açıklıyor.

"The Athletic" gazetesinin belirttiğine göre etkili bir başka faktör daha var: Diomande ve Vinicius aynı oyuncu menajerlik ajansını paylaşıyor.

Şu an için kulüpler arasında herhangi bir görüşme yapılmadı, ancak uzun süredir konuşulan ve 2027'de sona eren Vinicius'un sözleşme yenilemesi gerçekleşmezse, Real Madrid'in mevcut transfer döneminin kalan süresini kullanarak 26 yaşındaki Brezilyalı milli oyuncuyu yüksek bir fiyata satması mantıklı olacaktır; zira ocak ayında oyuncu artık geleceğiyle ilgili istediği herhangi bir kulüple, mevcut takımının bir transfer bedeli almasına gerek kalmadan anlaşabilecek durumdadır.

ESPN'e göre Real Madrid, sözleşme yenilemesi konusunda bir anlaşmaya varamazsa Vinicius için mümkün olan tek adresin Arsenal olduğunu düşünüyor.

Arsenal'in ilgisi gelişir ve Real Madrid'e ciddi bir teklife dönüşürse, bu durum mevcut Avrupa ikincisi ve aynı zamanda Premier Lig şampiyonu takımın Julian Alvarez'in peşine düşme olasılığını azaltacaktır ki bu da Barcelona'nın lehine olacaktır.