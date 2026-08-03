Domino etkisi Infantino'yu vurdu: İngiltere, FIFA başkanına desteğini çeken ikinci federasyon oldu

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun krizini derinleştiren yeni bir gelişmede, İngiltere Futbol Federasyonu, FIFA turnuvalarının ticari haklarından payların satışına ilişkin son projesinin ve başta Dünya Kupası olmak üzere bu projenin ağır başarısızlığının ardından, Infantino'nun yeni bir dönem için yeniden seçilmesine yönelik desteğini geri çekmeye karar verdi.

İngiltere Federasyonu böylece, Infantino'ya verdiği desteği geri çektiğini açıklayan ilk ulusal federasyon olan Galler Federasyonu'nun izinden gitmiş oldu; önümüzdeki günlerde başka Avrupa federasyonlarının da aynı adımı atacağı beklentisi bulunuyor.

Infantino, FIFA'nın düzenlediği turnuvalarda özel sektörden yatırımcılara pay satmayı amaçlayan planının çökmesinin ardından geçtiğimiz günlerde sert bir eleştiri dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı; bu plandan, kıtasal ve ulusal federasyonların öfkeli tepkilerinin ardından resmen vazgeçildi.

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) resmi bir açıklamada, aralarında İngiltere ve Galler'in de bulunduğu bir dizi ülkenin, proje geri çekilmezse gelecekteki Dünya Kupası turnuvalarını boykot etmeye hazır olduklarını belirttiğini ve bunun FIFA'yı hızlı bir geri adım atmaya ittiğini vurguladı.

Gözlemciler, önümüzdeki yıl 2027'de yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin yaklaştığı bir dönemde, bu krizin yansımalarının Infantino'nun FIFA başkanlığı koltuğunu koruma çabaları üzerinde son derece olumsuz bir etki bırakacağını öngörüyor.

İngiliz "The Times" gazetesi, İngiltere Federasyonu'nun daha önce Infantino'ya görevinde kalmasını desteklemek amacıyla gönderdiği bir destek mektubunu geri çekeceğini ortaya koydu; bu adım, Avrupa futbol camiasındaki güven kaybının boyutunu yansıtıyor.

İngiltere Federasyonu'nun kararı, bir tür "domino etkisinin" başlangıcı olarak görülüyor; zira Avrupa'da Infantino'nun görevden alınması yönündeki çağrıların yükseldiği bir ortamda, başka futbol kuruluşlarının da Galler ve İngiltere'nin izinden gitmesi muhtemel görülüyor.

Desteğini geri çekme girişimini ilk başlatan Galler olmuş, ardından İngiltere onu izlemişti; bu, Infantino'nun 2016 yılında başkanlığı devralmasından bu yana en önemli güç dayanaklarından birini oluşturan Avrupa tabanının aşınmakta olduğuna dair açık bir gösterge oldu.

Bu gelişmelerle birlikte, iddialı ticari planı dünyanın en büyük futbol kurumunun başındaki sürekliliğini tehdit eden siyasi bir krize dönüşen FIFA başkanının geleceği, benzeri görülmemiş bir belirsizlik dönemine giriyor.