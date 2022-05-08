Fatih Terim'in görevden ayrılmasının ardından Galatasray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenec Torrent, şu ana kadar sınıfı geçemedi.

59 yaşındaki hocanın, büyük olasılıkla sezon sonunda görevden alınacağı konuşuluyor.

GOAL Türkiye, İspanyol hocanın sözleşmesine ve tazminat maddesine göz atıyor.

Domenec Torrent'in sözleşmesi ne kadar?

Galatasaray, 14 Ocak 2022'de tecrübeli teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Buna göre İspanyol hocanın kontratı, 2022-23 sezonunun sonunda bitecek.

Şayet sarı-kırmızılı kulüp, önümüzdeki sezon sona ermeden önce Torrent ile yollarını ayırma kararı alırsa, 2 milyon 160 bin euro tazminat ödemek zorunda kalacak.

Torrent'in Galatasaray kariyeri

İspanyol hoca, şu ana kadar sarı-kırmızılı kulübün başında 18 maça çıktı. Galatasaray, söz konusu 18 mücadelede altı galibiyet, dört beraberlik, sekiz mağlubiyet aldı.

Torrent, şu ana kadar kulüpte maç başına 1.22 puan ortalaması elde etti.