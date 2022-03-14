Galatasaray Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Beşiktaş engelini 2-1'lik skorla geçerken, sarı-kırmızılı takımın Katalan teknik direktörü Domenec Torrent takımın başında çıktığı ilk derbiden zaferle ayrıldı.

Torrent yönetimindeki Galatasaray galibiyete Kerem Aktürkoğlu'nun attığı iki golle ulaşmayı başardı.

Torrent gibi sezon ortasında göreve gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ise Fenerbahçe deplasmanının ardından Galatasaray karşısında da derbi galibiyetiyle tanışamadı.

Karaveli yönetiminde Kadıköy'den 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş NEF Stadyumu'nda da ligde kötü günler geçiren rakibine boyun eğdi.

Galatasaray'ın rakibi Barcelona

Bu skorun ardından 29 hafta sonunda Beşiktaş 45 puanda kalırken, Galatasaray ise puanını 38'e yükselterek, dördüncü sıradaki Başakşehir ile arasındaki puan farkını dokuza indirdi. Ligde gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Beşiktaş ise sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde dokuz maç sonra mağlup olan Beşiktaş, son yenilgisini Konyaspor deplasmanında 1-0'lık skorla almıştı. Torrent yönetimindeki son dört lig maçından dokuz puanla ayrılan ve çıkışa geçen Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final için oynayacağı Barcelona rövanşı öncesinde moral depolamış oldu.

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