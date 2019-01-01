Domagoj Vida: Slaven Bilic gelirse kırmızı halı ile karşılanır

Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida, teknik direktörlük görevine gelmesi muhtemel olan Slaven Bilic'in taraftarlarca çok sevildiğini söyledi.

Domagoj Vida, Beşiktaş'a Slaven Bilic'in yolunu yapıyor.

TPortal'a konuşan Domagoj Vida, Beşiktaş'ın başına geçmesi beklenen teknik direktör adaylarından Slaven Bilic'i değerlendirdi.

Domagoj Vida, "Slaven Bilic, Beşiktaş'a ismini kazıdı." dedi.

"Herkes onu çok seviyor. Taraftarlar da çok seviyor. Eğer Bilic takımın başına gelirse, taraftarlar onu kırmızı halı ile karşılar."

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Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Slaven Bilic ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu da, Şenol Güneş'in Haziran 2019'da A Milli Takım'ın başına geçeceğini açıkladı.