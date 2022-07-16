Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu mu? Yeni sezonda nerede oynayacak?

Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan ve takımdan ayrılan Domagoj Vida'nın yeni takımı henüz netlik kazanmadı.

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta kontratının sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, henüz herhangi bir takımla anlaşmadı. Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 33 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, ülkesiyle 2018 Dünya Kupası'nda final oynamayı başarmıştı.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesinde turnuvaya formda bir şekilde gidebilmek için düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Vida, Beşiktaş'a 2017-2018 sezonunda bedelsiz bir şekilde Dinamo Kiev'den transfer olmuştu. Beşiktaş'ta birer lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Vida bir dönem Bayer Leverkusen'de de oynadı.

Milli takımın vazgeçilmezi

Beşiktaş'ta yıllık 3.7 milyon euro kazanan ve yüksek yıllık ücreti nedeniyle yeni sözleşme imzalanmayan Vida'nın kariyerini hangi takımda sürdüreceği henüz netlik kazanmadı. Ülkesinden ve Avrupa'dan talipleri bulunan Vida'nın kariyerine ilişkin kararı önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Hırvatistan Milli Takımı'nın en önemli oyuncuları arasında yer alan Vida, Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde de boy göstermişti.

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98 kez milli formayı giyen Vida'nın kariyeri boyunca en çok maça çıktığı takım ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı formayla 137 maça çıkan ve 15 kez gol sevinci yaşayan Vida, Dinamo Kiev ile 104, altyapısından yetiştiği Osijek'te ise 90 maça çıkmıştı. İlerleyen yaşıyla birlikte büyük bir deneyime sahip olan Vida'nın kariyerini hangi ülkede sürdüreceği şimdilik büyük bir merakla bekleniyor.

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