Dolandırılan Nijeryalı futbolcu Moğolistan'dan kurtuldu

Moğolistan'da çektiği sıkıntıların haberinin yapılmasının ardından yardımda bulunulan Moshood Afolabi, Nijerya'ya döndü.

Nijeryalı futbolcu Moshood Afolabi, sahte bir menajer tarafından parlak bir futbol kariyeri vaadiyle dolandırılarak götürüldüğü Moğolistan'dan ayrıldı.

Al-Jazeera' deki habere göre 24 yaşındaki oyuncu, bugün Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar'dan ayrılarak Lagos'a geldi.

Turist vizesinin süresi bittiği için 16 aydır Moğolistan'da mahsur kalan Afolabi, "Moğolistan'dan kurtulduğum için çok mutluyum. Birkaç gün öncesine kadar 'ya dönebileceğime inanmıyordum. Şimdi Nijerya'dayım ve pek çok şey deneyimliyorum. Temiz havaya ve temiz yiyeceklere sahibim. Gerçekten çok mutluyum" dedi.

Al Jazeera' nin ağustos ayında yaptığı haberde, Afrikalı futbolcuların sahte menajerler tarafından kandırıldıklarını ve birçok ülkede yaşadıkları zor durumları duyurmuştu.

Onlardan biri olan Afolabi de sahte bir menajer tarafından yerel bir Moğol kulübü olan Western Khovd'da oynaması için Moğolistan'a gönderildi; ancak kandırıldığını anlayınca kısa süre içinde ekonomik ve kişisel problemlerle boğuşmak zorunda kaldı.

Altı aydır Moğolistan'da yaşayan Christopher Hannah adındaki İskoç bir iş adamı ise Afolabi'nin hikâyesini okudu ve ona yardımcı olmak için gönüllü oldu.

"Afolabi'nin hikâyesine iki hafta önce denk geldim. Haberi okuduğum sırada İskoçya'daydım," diyen Hannah, "Ardından Moğolistan'a geri döndüm ve bir forum sitesinde bu konuyla ilgili bir gönderinin içinde, 'Neden birisi bu adama yardım etmiyor?' diye sorulduğunu gördüm ve ona yardım etmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

Futbolun, kültürel engelleri aşmanın en iyi yollarından biri olduğunu dile getiren Hannah, "Bu, Afolabi ve benim bir araya gelmemizin ana sebebiydi" dedi.

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Nijeryalı futbolcu, eylül ayının sonlarını Moğolistan Göçmenlik Bürosu'nda bir hafta boyunca gözaltında geçirdikten sonra, Hannah onun evine dönebilmesi için 900 dolarlık uçak bileti aldı. Afolabi'nin Mısırlı bir göçmen arkadaşı olan Wael ise vizesi geçtiği için Göçmenlik Bürosu'na 750 dolar ödedi.

Hayatında daha önce bir yerde tutulmadığını ve bunun için üzgün olduğunu belirten Afolabi, "Gözaltındaki ilk üç gün boyunca sadece su içtim. Oruç tuttum ve Allah'a beni kurtarması için dua ettim" dedi.

Afolabi'nin ülkesine dönmesini sağlayan Hannah ise Nijeryalı oyuncuya yardım etmesinin ardından Moğolistan'daki hayatının daha kötüye gittiğini ve vizesinin uzatılmasının reddedildiğini söyledi. Bunun için İskoçya'ya dönen Hannah, Afrika gibi bölgelere odaklanan yeni bir futbol menajerliği ajansı açmayı hedefliyor.