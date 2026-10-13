Kışkırtıcı ve son derece küstah olarak nitelendirilen bir hamleyle Manchester City, Premier Lig'e bağlı bağımsız bir komisyon tarafından kısa süre önce mali hile suçundan mahkûm edilmesinin yarattığı büyük gürültüye rağmen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 3 milyar sterlin değerindeki lüks bir konut projesinin reklamı için yıldızlarını kullandı.

Haaland ve Guardiola ön planda

İngiliz "The Sun" gazetesi, Liverpool karşısında 3-0'lık galibiyetin golünü kaydeden Norveçli forvet Erling Haaland'ın, Ohana şirketi tarafından geliştirilen ve "Manchester City Yas Residences" adını taşıyan yeni projede deniz manzaralı bir malikâne satın aldığını ortaya koydu. Oyuncu, takım arkadaşlarından bazılarıyla birlikte projenin lüks tanıtım videosunda yer aldı.

Haaland ve teknik direktör Pep Guardiola, Etihad Stadyumu'nda düzenlenen gösterişli lansman töreninin en dikkat çekici katılımcıları arasındaydı. Tanıtım videosu, havai fişek gösterileri ve dans gösterileri eşliğinde 4 binden fazla VIP davetli, aracı ve devlet yetkilisine sunuldu.

Haaland ekranda gülümseyerek şöyle dedi: "Ohana Manchester City projesine katıldığımı duyurmak beni çok mutlu ediyor, Abu Dabi'de komşu olacağız. Az önce bir ev satın aldım, babam da aldı. Bu arada, belki onu orada görmüşsünüzdür, merhaba baba. Yakında görüşürüz, iyi eğlenceler."

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Ardından babası Alf-Inge Haaland (53) doğrudan sahneye çıktı. Raporlar, Haaland'ın en az 1,9 milyon sterlin değerinde beş yatak odalı bir villa satın aldığını ve mülk sahibi olarak kendisinin ve babasının otomatik olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde on yıllık oturma vizesi aldığını doğruladı.

Tanıtım videolarında yer alan diğer City yıldızları arasında Phil Foden, Nico O'Reilly ve Mateo Kovacic'in yanı sıra eski forvet Omar Marmoush da bulunuyordu. Guardiola ise projenin resmi elçisi olarak başrolde yer aldı ve "Burada olmak beni mutlu ediyor, burası benim ikinci evim" dedi.

Tarihi mahkûmiyetin ardından kışkırtıcı zamanlama

Bu duyuru, mavili kulüp için son derece hassas bir anda geldi. Premier Lig tarafından oluşturulan bağımsız bir komisyon, kulübün 2009 ile 2018 yılları arasında gelirlerini yapay olarak yaklaşık 900 milyon sterlin şişirdiği sonucuna varmış ve kulübü mahkûm etmişti. Söz konusu dönem, Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'a ait Abu Dabi United Group'un kulübü devralmasından sadece bir yıl sonrasına denk geliyor.

Komisyon "hayali" kelimesini sekiz kez kullanarak kulübün "hayali sözleşmeler" imzaladığını ve "hayali anlaşmalara dayandığını" belirtti. Kulübe sonuçlar ilk olarak geçen temmuz ayında bildirilmesine rağmen, kulüp masumiyetini kanıtlayan "kesin kanıtlara" sahip olduğunu iddia ederek kararı temyize götürdü. Ayrıca yaz transfer döneminde 450 milyon sterlini aşan bir maliyetle yedi temel oyuncuyu kadrosuna katarak hücum odaklı bir yaklaşım izledi.

Bu zamanlama büyük bir öfke dalgası yarattı. Spor yazarı John Paul O'Neill şöyle dedi: "Her şey son derece küstah görünüyor ve kulübün soruşturmaya duyduğu küçümsemeyi gösteriyor. Konuyu tamamen görmezden gelip 'Ne olmuş yani? Olduğumuz gibi devam edeceğiz' diyorlar. City'ye yapılan bu dev yatırımın amacı Birleşik Arap Emirlikleri'ni tanıtmak. Bu tamamen ticari bir iş, tamamen pazarlama."

Eski Chelsea ve Charlton oyuncusu Micky Ambrose ise şunları ekledi: "Mahkûmiyet kararları çıktıktan sonra Manchester City'nin Abu Dabi'de lüks evler satması alay konusu. Hilekârların işinin yolunda gitmediğini kim söyledi? Taraftarlar bütün bunlardan dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor olmalı."



