Manchester City'nin eski başkanı David Bernstein, kulübe verilecek cezaların, temyiz başvurusunun reddedilmesi halinde yalnızca mali boyutla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgularken, meselenin tüm Premier Lig'in itibarına yönelik bir tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

Bernstein, İngiliz yayın kuruluşu "BBC"ye bugün salı günü yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ciddiyeti o kadar büyük ki inanılır gibi değil. İlk aklıma gelen şu: Yönetim kurulu görevine devam etmeli mi? İlgili kişilerin işine derhal son verilmeli mi?"

1998 ile 2003 yılları arasında Manchester City başkanlığı yapan isim şöyle devam etti: "Durum çok, çok ciddi. Bence gerçekten korkunç. Avukatlar arasında inkâr, sonra yine inkâr, sonra yine inkâr üzerine kurulu bir düşünce ekolü var; ancak burada söz konusu olan bir müsabakaya ait bir futbol kulübü ve tüm ligin itibarı tehlikede."

Manchester City'nin eski başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Hatta bunun köklü bir dolandırıcılık biçimi olabileceğini söyleyecek kadar ileri gideceğim. Eğer öyleyse, ben avukat değilim ama bana göre bu, futbol otoritelerinin yetkilerini aşacak kadar son derece ciddi bir mesele."

Bernstein, ihlaller kanıtlanması halinde cezaların yalnızca mali olmaması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Cezalar mali boyutla sınırlı kalamaz, bunun çok daha ötesine geçmesi gerekir."

Açıklamalarını şöyle noktaladı: "Temyiz başarısız olursa, Manchester City Premier Lig'de kalamaz ve sonuçlarına katlanmak zorundadır. Bunu bir taraftar ve kulübü seven biri olarak söylüyorum."

Bernstein'ın açıklamaları, Premier Lig'in Manchester City'yi ciddi mali ihlaller nedeniyle resmen suçlu bulduğunu duyurmasının ardından geldi.

Kulüp ise resmi açıklamasında, masumiyetini kanıtlayacak delillere sahip olduğunu ve suçlu bulunması kararına karşı temyize gideceğini belirtti.