Dokuz yıllık aradan sonra Hırvatistan milli takımının başına geçen Zlatko Dalic'in başarısı

Zlatko Dalic, Hırvatistan milli takımının teknik direktörlüğünden ayrılıyor. Hırvatistan Futbol Federasyonu bu haberi resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Dalic, süresi dolan sözleşmesini uzatmayacak.

Böylece yaklaşık dokuz yıllık bir dönem sona eriyor. Dalic, Ekim 2017'de milli takım teknik direktörlüğü görevine başlamış ve bir yıldan biraz daha kısa bir süre sonra ülkeyi bugüne kadarki en iyi performansına ulaştırmıştı.

2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan, grup aşamasında Arjantin'i (0-3) mağlup etmenin yanı sıra, eleme aşamasında da Danimarka, Rusya ve İngiltere'yi yendi. Böylece finale yükselmeyi garantiledi.

Final maçında Fransa’ya 4-2 yenildi. Ancak Hırvatistan, o Dünya Kupası’nı ikinci sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Sonraki yıllarda da Hırvatistan, Dalic yönetiminde mükemmel performans sergilemeye devam etti. 2022 Dünya Kupası’nda Hırvatistan, Fas’ı yenerek üçüncülük elde etti. 2023’te ise Hırvatistan, Uluslar Ligi finalinde İspanya’ya yenildi.

2024 Avrupa Şampiyonası’nda Hırvatistan, İspanya ve İtalya’nın da yer aldığı zorlu bir grupta yer aldı. Üçüncü olarak bitirerek eleme turlarına kalamadı. Bu yılki Dünya Kupası’nda ise Hırvatistan, son 16 turunda Portekiz’e 2-1 yenildi.

Bu maç, Dalic’in Hırvatistan milli takımının teknik direktörü olarak yönettiği 111 uluslararası maçın sonuncusu oldu. Slaven Bilic (57) ise onun halefi olarak gösteriliyor.