Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 23 kişilik kadrosuna Como kalecisi Jean Butez yerine RC Lens kalecisi Robin Risser'i seçmesini savundu. Karar, Risser'in Butez'in formasını giydiği Como karşısında dokuz gol yediği maçın hemen ardından geldi. Zidane, bu maçı olağan dışı olarak nitelendirdi.

Reklam

Zidane, Şampiyonlar Ligi'ndeki 9-1'lik kabusun ardından Risser'i kadroya aldı

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, İtalya ve Türkiye ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları için 23 kişilik kadrosunu açıkladı. En çok konuşulan tercih kalede yaşandı: Zidane, Como kalecisi Jean Butez yerine RC Lens kalecisi Robin Risser'i yeniden kadroya çağırdı.

Bu karar, Risser'in Stade Bollaert-Delelis'te oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kabus gibi bir gece geçirmesinin hemen ardından geldi.

Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı Como, İtalyan ekibinin kalesinde Butez'in görev yaptığı maçta tarihi bir 9-1'lik galibiyet elde ederken Risser dokuz gol yedi.

Zidane, 9-1'lik yenilgiyi „olağan dışı” olarak nitelendirdi ve Risser'e destek verdi

Şampiyonlar Ligi'ndeki ağır yenilgiye değinen Zidane, maçı değerlendirdi ve neden Butez yerine Risser'i seçtiğini açıkladı.

Reklam Reklam

„Hem sonuç hem de oyun açısından olağan dışı bir maç izledim. Bir tarafta [Como] son derece etkili bir takım vardı. Diğer tarafta ise [Lens] çok iyi işler yapan oyunculara sahip, oldukça iyi bir takım vardı ama bu maçta etkisiz kaldılar ve konsantrasyonlarını kaybettiler” dedi Zidane.

Related Topics

Gelecek maçlar ITA UEFA Nations League A 14:45 FRA

1998 Dünya Kupası şampiyonu sözlerini şöyle sürdürdü: „İlk kadroda Robin [Risser] vardı, sonra sakatlandı ve Jean'ı [Butez] çağırdık. O da görevini çok iyi yerine getirdi ve harika bir insan. Bu toplanmada Robin'i görmek istedim, Fabien'i [Barthez] de.”

Barthez ile birlikte kaleci sıralamasına karar verilecek

Zidane, ilk tercih Mike Maignan olsa da Toulouse kalecisi Guillaume Restes ile Risser arasında ikinci ve üçüncü kaleci sıralamasının henüz belirlenmediğini açıkladı.

Reklam

Zidane, bu sıralamaya ilişkin, „Bunu size şu anda söyleyemem. Amacımız kadromuzu oluşturmaktı; Fabien ile görüşüp kararımızı vereceğiz” dedi.

Risser, orta sahaya dönen Aurelien Tchouameni ve Warren Zaire-Emery'nin yanı sıra 9-1'lik galibiyette dördüncü golü atan Como kaptanı Lucas Da Cunha ile birlikte 23 kişilik kadroda yer aldı.

Reklam

Fransa, Uluslar Ligi'nde çeyrek final biletini hedefliyor

Fransa, 12 Kasım Perşembe günü San Siro'da İtalya ve 15 Kasım Pazar günü Bordeaux'da Türkiye ile oynayacağı son iki grup maçından önce Fransa Futbol Federasyonu'nun merkezinde toplanacak.

Üç galibiyet ve bir beraberliğin ardından avantajlı bir konumda bulunan Fransa, Mart 2027'de oynanması planlanan Uluslar Ligi çeyrek finalindeki yerini garantilemeyi hedefliyor.

Reklam

Zidane ve kaleci antrenörü Fabien Barthez, Como karşısında Avrupa sahnesinde yaşadığı acı gecenin ardından Risser'in özgüvenini yeniden kazanması için onunla yakından çalışacak.