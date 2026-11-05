RC Lens savunmacısı Ruben Aguilar, Como karşısında dokuz gol yedikten sonra takımın “şoke olmuş, üzgün ve moralsiz” hissettiğini kabul etti. Takımının tek golünü atmasına rağmen Fransız oyuncu, Stade Bollaert-Delelis’te yaşanan acı dolu gecede taktik planlarının tamamen bozulduğunu itiraf etti.

Reklam

Aguilar, dokuz gol yedikleri kâbus gecesini değerlendirdi

RC Lens savunmacısı Ruben Aguilar, Stade Bollaert-Delelis'de Avrupa sahnesinde yaşadıkları sarsıcı gecenin acı gerçeğiyle yüzleşti. Yannick Cahuzac'ın savunma hattı, acımasız Como hücumu karşısında tamamen dağıldı. Lens, ilk yarıda üç, felakete dönüşen ikinci yarıda ise altı gol daha yedi.

9-1'lik yenilgi, son dönemde Avrupa sahnesinde sergilenen en acı verici savunma performanslarından biriydi.

67. dakikada Lens'in tek golünü atması bile 33 yaşındaki sağ bek için hiçbir teselli olmadı.

Fransız oyuncu, takımın büyük bir sarsıntı yaşadığını kabul etti

Son düdüğün ardından gözle görülür biçimde sarsılmış halde konuşan Aguilar, Como ev sahibi ekibin savunmasını dilediği gibi aşarken yaşadığı çaresizliği anlattı. Aguilar, "Bir maç planımız vardı ama uygulayamadık. Savunmamız aşıldı ve her şey çok hızlı gelişti" diye itiraf etti.

Reklam Reklam

Tecrübeli savunmacı, maçın ardından soyunma odasında yaşananların duygusal etkisini açıkça dile getirdi.

Related Topics

"Hızla yeniden çalışmaya başlayacağız. Hepimiz şoktayız, üzgünüz ve moralimiz bozuk. Üst düzey bir futbolcu olarak hayatın bir parçası da bu" dedi.

Savunmacı, takımın evindeki hezimetin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyledi

Taraftarlarının önünde dokuz gol yemeleri derin bir iz bıraktı, ancak Aguilar oyuncuların savunmadaki çöküşün sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Savunmacı, "Evimizde dokuz gol yedik. Bunu kabul etmeli ve sorumluluğunu üstlenmeliyiz" dedi.

Reklam

Lens, hat-trick yapan Anastasios Douvikas'ı durdurmakta zorlanırken Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina ve Matteo Papaccioli de savunmayı aştı.

Aguilar, "Pazar günü bu muhteşem stada döndüğümüzde elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye ekledi.

Reklam

Lens'i pazar günkü maç öncesinde zorlu bir zihinsel toparlanma süreci bekliyor

Dokuz gol yemenin etkisini atlatmak, yeniden yerel ligde sahaya çıkacak Cahuzac'ın takımının ortak direncini sınayacak.

Aguilar ve savunmadaki takım arkadaşları, Avrupa sahnesindeki bu çöküşün etkisinin sürmesini önlemek için savunma düzenlerini hızla yeniden kurmalı.

Reklam

Lens, bir sonraki maçına pazar günü Stade Bollaert-Delelis'de çıkacak. Oyuncular, taraftarlarına hızlı bir karşılık vermeyi hedefliyor.