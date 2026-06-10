Vinícius Júnior artık Santiago Bernabéu'da dokunulmaz değil. José Mourinho'nun teknik direktörlük koltuğuna gelmesiyle birlikte Real Madrid, Brezilyalı yıldızına açık ve net bir mesaj verdi: Artık koruma yok, dokunulmaz oyuncu da yok.

İspanyol "OKDIARIO" gazetesine göre, önümüzdeki sezon kökten farklı olacak; zira Mourinho'nun projesi tek bir temele dayanıyor: Herkes sıfırdan başlıyor ve kulüp, bazı isimlerin soyunma odasında "kutsal" hale geldiği ve Portekizli teknik direktör ile yönetimin rekabet ruhuna zarar verdiğini düşündüğü geçmişteki hataları tekrarlamak istemiyor.

Gazete, bu değişimin Vinícius'un konumunu kaybettiği anlamına gelmediğini belirtti. Brezilyalı oyuncu hala takımın en önemli varlıklarından biri olarak görülüyor ve tek başına herhangi bir maçı belirleyebilecek bir oyuncu, ancak son sezonlarda sahip olduğu ayrıcalık sona erdi.

Gazete, Mourinho'nun Valdebebas'a tam yetkiyle geldiğini ve Florentino Pérez'den, herhangi bir oyuncuyu yedek kulübesine oturtmak da dahil olmak üzere gerekli gördüğü her türlü kararı alması için yeşil ışık aldığını açıkladı. Vinícius da bu durumun bir istisnası değil.

Bu durum, Bask teknik direktör Xabi Alonso'nun Brezilyalı kanat oyuncusunun kazandığı dokunulmaz statüsünü azaltmaya çalıştığı dönemi büyük ölçüde hatırlatıyor. O zaman bu girişim iç gerginliklere yol açmış ve oyuncu durumla en iyi şekilde başa çıkamamıştı.

Ancak kulüp kaynaklarına göre bugünkü fark, Mourinho'nun sıradan bir teknik direktör olarak değil, son zamanlarda gerginlik ve kişisel sorunlar yaşayan soyunma odasına düzeni ve hiyerarşiyi geri getirmek için tam destek alan bir projenin lideri olarak gelmesidir.

İlk günden itibaren Real Madrid, Mourinho'ya kimsenin ismi veya geçmişi nedeniyle yerini garanti edemeyeceğini açıkça belirtti. Tek kriter antrenmanlardaki ve maçlardaki performanstır; eğer teknik direktör başka bir takım arkadaşının daha hazır olduğunu düşünürse veya maç planı farklı bir oyun tarzı gerektirirse, Vinícius tereddüt etmeden kendini yedek kulübesinde bulacaktır.

Kraliyet kulübünde, eleştirilerle ve kritik anlarda dalgalanmalarla geçen bir sezonun ardından bu mesajın Brezilyalı oyuncu için en iyisi olabileceğine inanıyorlar. Korunma değil, gerçek rekabet, ona en iyi halini geri kazandırabilir.

Vinícius'un vardığı sonuç açık: Mourinho, isimlere bakmadan kararlar almak için orada. Yeni Madrid'de, o sadece kadrodaki diğer bir oyuncu olacak ve yıllar sonra ilk kez, kimse onun yerini garanti edemeyecek.