Dokunulmazlık dönemi bitti: Vinicius, Real Madrid'deki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da Sevilla'nın filelerine gönderdiği dört gol, zirve yolculuğunda sadece yeni üç puan değildi; aynı zamanda beklenen El Clasico öncesinde beyaz evdeki tüm dengeleri değiştirebilecek yeni bir yıldızın doğuşunun ilanı oldu.

Kraliyet ekibi, Güler, Mbappe ve Diomande'nin golleriyle 4-1'lik ezici bir galibiyet elde etti; ancak tüm gözler, bir gol atıp bir gole de asist yaparak eksiksiz bir performans sergileyen Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande'ye çevrildi. Böylece artık sadece bir yedek olmadığını kanıtladı.

"Carrusel Canalla" programında dikkat çeken bir analiz yapan ünlü gazeteci Antonio Romero, gördükleri hakkında kesin bir yargıya vardı: "Bu, Diomande'nin Real Madrid forması altındaki ilk gerçek anlamda harika maçıydı."

Romero övgüyle yetinmedi; cezası nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'a da doğrudan bir uyarı mesajı gönderdi: "Fildişi Sahilli oyuncunun öne çıkmasıyla Vinicius'un performans seviyesini derhal yükseltmesi gerekiyor. Çok uzun bir süreden sonra ilk kez mevkisi için gerçek ve çetin bir rekabetle karşı karşıya."









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Romero, takımın geleceğine dair teknik okumasında şunları ekledi: "Real Madrid topa sahip olmak isterse, maçların yüzde 95'inde bunu başarabilir. Topu Barcelona'dan almanın zor olduğu doğru, ama bunu yapabilecek güçteler. Bugün iyi bir takım karşısında Real Madrid'in çok iyi bir versiyonunu gördük; El Clasico'da Barcelona ile rekabet edebilecek versiyona oldukça yakın bir versiyon."

Romero, Camp Nou'daki maç için en uygun gördüğü kadroyu da açıkladı ve ortaya atılan bazı seçenekleri eleştirdi: "Endrick mükemmel bir oyuncu, ama kanat oyuncusu değil. El Clasico maçı için fazla olacağını düşünüyorum. Valverde dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri, ancak en iyi mevkisi bek oyuncusunun önü. Orta sahada oynamak için topla oynarken yüksek isabet gerekiyor, Valverde'nin eksik olduğu şey de bu."

Analist ve eski futbolcu Rafa Alkorta da bu görüşe katıldı ve teknik direktör Jose Mourinho'nun Roma maçına kıyasla ilk 11'i değiştirmekle akıllı bir adım attığını değerlendirdi.

Alkorta şöyle konuştu: "Güler'in Tchouameni'nin yakınında oynamasıyla topa sahip olma ve maçı kontrol etme oranı artıyor, daha fazla fırsat yaratma şansı yükseliyor. Diomande ve Endrick savunma tarafında büyük katkı sağladı, bu çok net ve çok önemli."

Alkorta analizini Vinicius'a destek mesajıyla tamamladı, ancak bu desteği yeni rekabete bağladı: "Bu, Vini için önemli bir konu, çünkü artık çok güçlü bir ortağı var. Bu rekabetin ona faydalı olmasını umuyoruz, çünkü o hala dünyanın en iyileri arasında."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Sır yok; takım, özellikle kanat oyuncuları bekleri desteklediğinde daha dengeli ve daha organize hale geldi. Sevilla karşısında Cucurella çok daha az zorlandı. Gerçekten güçlü takımlar topu kaybettiğinde sert baskı yapar ve topu geri kazanır, bugün bunu Diomande'de gördük."







