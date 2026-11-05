Arjantin, Uruguay ve Kosta Rika ile oynayacağı millî maçlara kadro listesinde dikkat çekici bir eksikle çıkacak. Teknik direktör Lionel Scaloni, kasım ayındaki millî maç dönemi boyunca efsanevi 10 numaralı formayı boş bırakmayı tercih etti. Bu karar, millî takımı bırakmasıyla teknik ekibin henüz doldurmaya hazır olmadığı bir boşluk yaratan Lionel Messi'nin ne denli büyük bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

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Kutsal forma soyunma odasında kaldı

Arjantin millî takımı yeni bir döneme hazırlanıyor ancak dünya futbolunun en ünlü forması şimdilik sahada görünmeyecek. Uruguay ile merakla beklenen karşılaşma öncesinde, daha önce Lionel Messi'nin giydiği efsanevi formanın bu FIFA millî maç arasında hiçbir oyuncuya verilmeyeceği doğrulandı. Hazırlık maçlarında kadro numaralarının 1'den 11'e kadar olması zorunlu olmasa da bu numarayı boş bırakma kararı, eski kaptana duyulan saygının açık bir göstergesi.

Haberi aktaran TyCSports'a göre Scaloni ve teknik ekibi, bu numarayı yalnızca en önemli anlarda ortaya çıkarılacak değerli bir aile yadigârı gibi görerek şimdilik kullanmamaya karar verdi. Bu sembolik karar, Arjantin'in Messi'nin millî takım kariyerini resmen noktalamasından sonraki ilk maçlarına hazırlandığı dönemde geldi. Scaloni, formayı boşta bırakarak Arjantin için bir geçiş dönemi olması beklenen süreçte hemen bir halef belirleme baskısından kaçınmış oluyor.

Messi sonrası dönem için adaylar

Forma şimdilik askıda kalsa da ileride onu kimin giyeceğine ilişkin tartışmalar Güney Amerika'da şimdiden yoğunlaşıyor. Asıl devir teslimin, Güney Amerika Dünya Kupası elemeleri gelecek yıl yeniden başladığında gerçekleşmesi bekleniyor. Yaratıcılık sorumluluğunu üstlenebilecek olası adaylar arasında şimdiden birçok önemli isim konuşuluyor. İtalya'da Como formasıyla müthiş bir performans sergileyen ve A millî takımdaki son görevinde kalıcı bir iz bırakan Nico Paz, öne çıkan adaylardan biri.

Ancak Paz, dünya sahnesinde değerini kanıtlamış Premier League yıldızlarıyla güçlü bir rekabet içinde. Manchester City'nin orta sahadaki kilit ismi Enzo Fernandez ve Liverpool'dan Alexis Mac Allister, teknik kaliteleri ve kadrodaki konumları nedeniyle sık sık mantıklı tercihler olarak anılıyor. River Plate'in parlayan yıldızı Franco Mastantuono da gelecek için sürpriz bir seçenek olmayı sürdürüyor.

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Efsanelerin vedasına farklı bir yaklaşım

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Numaranın bu millî maç arasında kullanılmaması kararı, ülkelerin en büyük efsanelerinin ayrılığına nasıl yaklaştığı konusunda geniş bir tartışma başlattı. Taraftarlar, Arjantin'in temkinli yaklaşımı ile diğer takımların benzer durumları ele alış biçimi arasındaki farka dikkat çekti.

Özellikle Portekiz'de Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen ikonik 7 numaralı formanın, tecrübeli oyuncunun yakın dönemde yer almadığı maçlarda Rafael Leao'ya hızla verilmesiyle kıyaslamalar yapıldı. Arjantin'in formayı boşta bırakma tercihi, Messi'den önce Diego Maradona'nın ölümsüzleştirdiği 10 numaranın özel yerini koruma arzusunu yansıtıyor. Dünya Kupası elemelerinin rekabetçi koşulları bir değişikliği zorunlu kılana kadar Arjantin, formanın kendisini Katar'da zafere taşıyan isme bir saygı duruşu olarak kalmasından memnun görünüyor.