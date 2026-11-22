İngiltere'nin büyük kulüplerinden gelen cazip maddi teklifler ve art arda yapılan girişimlere rağmen, Barcelona yıldızlarından birinin geleceğinde ayrılık yönünde bir sürpriz yaşanması beklenmiyor. Kulüp oyuncuyu kadroda tutmakta kararlı, oyuncu da kariyerine Katalan ekibinin formasıyla devam etmek istiyor.

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Avrupa'nın transfer uzmanı Fabrizio Romano, Barcelona'nın Fermín López'i transfer etmek için İngiltere liginden gelecek hiçbir teklifi değerlendirmeye kesinlikle niyetli olmadığını açıkladı. Romano, kulübün oyuncuyu kadrosunda tutmakta kararlı olduğunu ve maddi teklifler ne kadar cazip olursa olsun ondan vazgeçmeyi düşünmediğini vurguladı.

İspanyol orta saha oyuncusunun potansiyelini öven Romano, gol atma ve orta sahada teknik katkı sağlama konusundaki istikrarlı becerisine rağmen hak ettiği değeri görmediğini düşündüğünü belirtti ve onu büyük potansiyele sahip harika bir oyuncu olarak nitelendirdi.

Transfer uzmanı, İngiliz kulüplerinin Fermín'e olan ilgisinin yeni olmadığına dikkat çekti. Chelsea yaklaşık iki yıl ya da bir buçuk yıl önce oyuncuyu transfer etmek için harekete geçmeye çalışmış, son haftalarda ise Manchester United'ın adı gündeme gelmişti. Kulübün oyuncuyu kadrosuna katmak için dev bir maddi teklif yapmaya hazır olduğu yönünde haberler de çıkmıştı.

Romano, Fermín'in Premier Lig'e transferinin şu an için gündemde olmadığının altını çizdi. Barcelona'nın oyuncuyu dokunulmaz olarak gördüğünü ve oyuncunun isteğinin kulübün tutumuyla tamamen örtüştüğünü açıklayan Romano'ya göre Fermín, Katalan ekibine âşık ve kariyerine bu takımda devam etmek istiyor.

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Romano, İspanyol orta saha oyuncusunun hedefinin Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve kupalar toplamak olduğunu ekledi. Özellikle geçtiğimiz dönemde kulüple sözleşmesini yenilemesinin ardından, İngiltere'ye gidişiyle ilgili devam eden herhangi bir görüşme bulunmadığını da vurguladı.

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Romano, Barcelona'nın 2028 yılında Fermín López ile sözleşmesini yeniden uzatmak için yeni müzakerelere başlamasını da ihtimal dışı bırakmadı. Kulüp yönetimi, oyuncunun performansından ve takıma kattıklarından memnun ve önümüzdeki yıllarda da onu kadroda tutmak istiyor.

Transfer uzmanı sözlerini, Barcelona'nın şu anki önceliklerinin başka dosyalarla ilgili olduğunu, ancak kulübün oyuncuya sahip çıkması ve oyuncunun Blaugrana'da kariyerine devam etme konusundaki açık isteği göz önüne alındığında Fermín'in sözleşmesinin ileride yenilenmesinin masada duran bir ihtimal olmaya devam ettiğini vurgulayarak tamamladı.

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Romano'nun Barcelona'nın oyuncuya sahip çıktığına dair açıklamaları, Manchester United'ın ilgisine rağmen kulübün onu kilit bir isim olarak gördüğünü ve satmayı planlamadığını doğrulayan son haberlerle örtüşüyor.