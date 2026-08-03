"Dokunulmaz": Barcelona yıldızı için Premier Lig kulüpleri arasında kızışan mücadele

Bugün pazartesi günü yayımlanan bir basın raporu, Barcelonalı oyuncunun devam eden yaz transfer döneminde Premier Lig kulüplerinden birinin gözdesi olduğunu belirtti.

"The Sun" gazetesine göre Aston Villa, Barcelona orta saha oyuncusu Marc Bernal'ı 30 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmayı planlıyor.

19 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonundaki dikkat çekici performansının ardından İspanya Ligi şampiyonunun en iyi yeteneklerinden biri olarak öne çıktı.

Hansi Flick'in öğrencilerinin La Liga şampiyonluğunu kazandığı sezonda tüm kulvarlarda 33 maça çıktı ve beş gol kaydetti.

Flick, Marc Bernal'ı geleceğin önemli bir yıldızı olarak görüyor ve Barcelona onun "dokunulmaz" olduğunu açıkladı.

Ancak Aston Villa, Unai Emery'nin oyuncuyu istek listesinin başına koymasının ardından hâlâ Barcelona'nın kararlılığını sınamak istiyor.

İspanyol teknik adamın Bernal'ın en büyük hayranlarından biri olduğu ve Aston Villa kulübünden oyuncuyu kadroya katmak için teklif yapmasını istediği belirtiliyor.

"The Sun", Aston Villa'nın Bernal'ı kadrosuna katmak için 30 milyon sterlinlik bir teklif sunmaya hazırlandığını öğrendi.

Geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu, oyuncuyu transfer etmek için yarışın başında yer alırken Emery transferi tamamlamak için var gücüyle çabalıyor.

Barcelona, 25 milyon sterlin civarındaki kulüp tekliflerini daha önce reddetmişti.

Manchester City de Bernal hakkında Barcelona'ya bir soruşturma göndermiş, ancak ilgileri hızla reddedilmişti.

Barcelona, City'ye Bernal'ın "mevcut koşullar altında" satılık olmadığını teyit etti; bu da ayrılık kapısının tamamen kapalı olmadığına işaret ediyor.

Manchester City, Rodri'yi Real Madrid'e bağlayan spekülasyonlar arasında orta saha seçeneklerini yenilemeye çalışıyor.

Ayrıca Bernal, Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Atletico Madrid kulüplerinin de beğenisini kazanıyor.

Teknik direktör Mikel Arteta'nın orta sahayı güçlendirmeye çalıştığı Arsenal, oyuncuyu bir süredir takip ediyor.

Aynı zamanda Manchester United onu izlemek için iki gözlemci gönderdi; Chelsea ve Atletico Madrid ise gelecekte Barcelona'nın tutumunun değişmesini bekliyor.

Bernal futbol kariyerine altı yaşında Barcelona kulübünün ünlü La Masia akademisinde başladı ve kulübün Lamine Yamal ile Pau Cubarsi'nin de aralarında bulunduğu yetenekli grubunun bir parçası olarak takımın saflarında yükseldi.