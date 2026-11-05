Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, daha önce devam etmek istediğini teyit etmesinin ardından, tarihî rakibi Lionel Messi'nin yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamaya benzer şekilde, gümbür gümbür bir sürprizle uluslararası düzeyde futbolu bıraktığını açıkladı.

Ronaldo, formasıyla ilk kez sahaya çıkmasının üzerinden 23 yıl geçtikten sonra uluslararası kariyerine perde indirdi. Bu adımı, bugün perşembe sabahı sosyal medya hesaplarından paylaştığı dokunaklı bir veda mesajıyla duyurdu.

Portekiz'in kaptanı, kararını açıklamak için Teknik Direktör Jorge Jesus'un kasım ayındaki milli ara öncesi yarın cuma günü açıklanması planlanan kadrosunu beklemedi.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı, milli takıma yaklaşık 5 dakika süren ve Portekizli taraftarlara hitap ettiği görüntülü bir mesajla veda etmeyi tercih etti.

Gelecek maçlar POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

Ronaldo, 234 maç oynadığı ve bu maçlarda 146 gol kaydettiği uluslararası yolculuğunu, ülkesinin milli takımıyla kazandığı üç kupayla tamamladı. Bunların en öne çıkanı "EURO 2016" Avrupa Milletler Kupası şampiyonluğu olurken, buna ek olarak UEFA Uluslar Ligi'nde iki kupa kazandı.

İsyan, men cezası ve ardından emeklilik

Ronaldo, geçtiğimiz milli ara döneminde spor çevrelerini meşgul eden ve teknik direktörü Jorge Jesus ile ilişkisine dair soru işaretleri doğuran bir krizin ardından ülkesinin milli takım formasıyla kariyerine son verdi.

Ronaldo'nun takımın Danimarka'daki kampını izinsiz terk etmesinin ardından Portekiz Milli Takımı'na gerilim hâkim oldu.

Ronaldo, milli takım kampını terk etmesinin ardından 30 günlük men cezasını zaten tamamlamış, ayrıca 255 euro tutarında para cezası ödemişti.

Portekizli yıldız, davranışından kaynaklanacak her türlü cezayı kabul etmeye hazır olduğunu daha önce dile getirmiş, nitekim bu da gerçekleşmişti. Ancak kriz disiplin boyutuyla sınırlı kalmadı; zira kendisiyle Jesus arasındaki ilişki, aralarında patlak veren anlaşmazlığı aşmayı başaramadı.

Ronaldo, Portekizli teknik direktörün yaptığı açıklayıcı beyanlar nedeniyle ihanete uğramış hissetti. Bu beyanların, taraflar arasında daha önceki bir görüşmede varılan açık mutabakata saygı göstermediğini değerlendiren Ronaldo, sert bir tonla kaleme aldığı mesajla konumunu netleştirme yoluna gitti.

İki taraf arasındaki gerilim, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son iki haftasında 14 Kasım'da Danimarka ve aynı ayın 17'sinde Galler ile karşılaşmaya hazırlandığı yeni kadrosunda Ronaldo'nun yer alıp almayacağına dair şüphelerin gölgesinde sürdü.

Ronaldo'nun adı iki maça hazırlık için açıklanan ön kadroda yer almasına rağmen, emeklilik kararı dönüşüne ilişkin tahminlere kesin bir son noktası koydu ve 7 numaralı formanın sahibi, futbol kariyerinin geri kalanında ülkesinin milli takımından uzak kalacak.

Portekiz Futbol Federasyonu, Başkanı Pedro Proença aracılığıyla krizi yatıştırmak ve Ronaldo'yu milli takım saflarına geri döndürmek için müdahale etmeye çalışmış, ancak arabuluculuk çabaları durumu normale döndürmeyi başaramamıştı.

İşte Ronaldo'nun veda mesajının tam metni:

"Portekiz halkına, 7 numaralı formayı hepimizin milli takımına geri verdiğim gün geldi. Onun yalnızca bana ait olduğunu hiçbir zaman hissetmedim, ancak 23 yıl boyunca onu giyme, onu savunma ve dünyanın dört bir yanındaki sahalara onunla birlikte çıkma onuruna ve sorumluluğuna sahip oldum.

Bugün bayrağı geleceğe teslim etme anı geldi. Kolay bir karar değildi; çünkü yalnızca aklın verdiği değil, kalbin de dahil olduğu kararlar vardır.

Ağustos 2003'te başlayan ve hayatımı sonsuza dek değiştiren bir yolculuğu sonlandırıyorum. Geriye dönüp baktığımda ve milli takımla yaşadığım her şeyi hatırladığımda, yalnızca maçlar, goller, rekorlar ve kupalar görmüyorum; insanlar görüyorum. 90 dakika boyunca Portekiz'in kendilerine daha yakın olduğunu hisseden göçmenleri görüyorum ve şahsen tanışmadığım, ama hayatımın bir parçası olan milyonlarca Portekizliyi görüyorum. Çünkü sonuçta futbol, basit bir oyundan çok daha fazlasıdır; futbol insandır.

Milli takımla geçen tüm kariyerim boyunca sınırlarımı aşmaya çalıştım. Kazanmak, en iyi olmak ve tarih yazmak istedim. Her zaman kendime karşı katı oldum, daha fazlasını hedefledim, daha ileriye gidebileceğimize inandım ve bu forma uğruna sahip olduğum her şeyi verdim.

Kusursuz akşamlar ve geceler yaşadık, asla unutmayacağım zaferler kazandık; aynı zamanda hatırlaması bugün bile canımı acıtan yenilgiler de aldık. Kimi zaman başarısız oldum, acı çektim ve Portekizlilere şiddetle arzuladıkları şeyi veremediğim anlar yaşadım, ama asla pes etmedim ve en önemlisi, Portekiz'i temsil etme gururumu hiçbir zaman yitirmedim.

Bu yıllar boyunca son derece basit şeyler öğrendim: Goller geçip gider, kupalar müzelerde kalır, rekorları kıracak biri çıkar; ama zamanın asla silemeyeceği bir şey vardır, o da insanların kalbinde kapladığımız yerdir. Eğer bir gün sizi mutlu ettiysem ya da gollerimden birinin ardından birini kucaklamanızı sağladıysam ya da zor bir anı unutturduysam ya da ülkemizle gurur duymanızı sağladıysam, yaptığım her şeye değmiştir. Çünkü Portekizli olmak bunu da ifade eder: Birlikte acı çekeriz, birlikte ayağa kalkarız ve yeniden inanırız.

Portekiz'in her zaman hayal kuran gençlere, pes etmeyen oyunculara ve daha önce kimsenin ulaşamadığı yerlere ulaşmanın mümkün olduğuna inanan yeni nesillere ihtiyacı olacak. Çünkü yeni kahramanlarını yaratmaya devam eden ülke, kendine inanmaktan vazgeçmeyen ülkedir.

Milli takımdaki takım arkadaşlarıma özel bir söz söylemek istiyorum. Her koşu için, her kucaklaşma için, her tartışma için, sahaya çıkmadan önceki her sessizlik anı için, birlikte kutladığımız her zafer için ve bizi daha güçlü kılan her yenilgi için teşekkür ederim. Kaptanınız olmak benim için bir onurdu, ancak hiçbir kaptan tek başına yürümez ve sizler benim hikâyemin bir parçasınız.

Tüm teknik direktörlere, yöneticilere, doktorlara, fizyoterapistlere, malzemecilere ve bu yıllar boyunca benimle birlikte çalışan herkese teşekkür ederim. Çoğunuz fotoğraflarda görünmediniz, ama sizler olmadan o fotoğrafların hiçbiri mümkün olmazdı.

Aileme, bu hayali benimle paylaştığınız; yokluk dönemlerini, fedakârlıkları ve milli takımın sizin hayatınızdan da bir yer kaplaması gereken anları anlayışla karşıladığınız için teşekkür ederim. Buraya kadar geldiysem, bunun sebebi her zaman tek bir el gibi olmamızdır.

Portekizlilere ve dünyanın dört bir yanına dağılmış tüm Portekiz evlatlarına son bir şey söylemek istiyorum. Her zaman yanımda taşıyacağım bir görüntü var, o da millî marşın çalındığı an. Çevreme bakıyorum ve takım arkadaşlarımı, tribünleri, çocukları, anneleri, babaları, dedeleri görüyorum; sırf orada olabilmek için uzun mesafeler kat eden Portekizlileri görüyorum. Ve o dakikalar boyunca farklı olmaktan vazgeçiyoruz; ne kulüpler, ne renkler, ne sosyal sınıflar, ne meslekler, ne de görüşler var; yalnızca tek bir tutku var: Portekiz.

Bu duyguyu hayatım boyunca yanımda taşıyacağım. Bugün milli takımla sahadaki yolculuğum sona eriyor. Başım dik ayrılıyorum, yürüdüğüm yoldan gurur duyarak ve Portekiz uğruna sahip olduğum her şeyi verdiğimin bilincinde olarak. Ama sizden biri olmaktan asla vazgeçmeyeceğim ve Portekiz'in her zaferiyle acı çekmeye, sevinmeye ve kutlamaya yüreğimin derinliklerinden devam edeceğim.

Hayatımı dünyanın en iyi oyuncusu olmak için çalışarak geçirdim, ama bugün en büyük zaferin dünyanın en iyi ülkesini temsil etmeye layık olmak olduğunu anlıyorum.

Bu 23 yıl için teşekkür ederim; bana inandığınız ve Madeira adasında topun peşinden koşan bir çocukken başlayan bir hayali yaşama fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.

7 numaralı forma kalacak ve onu giymenin gururu sonsuza dek bana ait olacak. Portekiz her zaman içimde kalacak.

Her zaman görüşmek üzere, Cristiano Ronaldo."