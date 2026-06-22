Milano’da hava soğuktu, her gün yoğun sis vardı ve Inter Milan’ın antrenman sahası “Penitina” karla kaplıydı; ancak Brezilya Milli Takımı teknik direktörü Felipe Scolari, Kore ve Japonya’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’na katılımları kesinleşmemiş olan oyuncuları düzenli olarak ziyaret ediyordu.

Bu oyuncuların başında, patella tendonunda ikinci kez geçirdiği ameliyattan iyileşmekte olan ve fiziksel kondisyonunu kaybetmiş olan "Fenomen" Ronaldo vardı; ayrıca Inter teknik direktörü Hector Cooper ile ilişkisi de son derece gergindi.

Scolari, San Siro yakınlarındaki Ronaldo’nun dairesine vardığında açık sözlü davrandı ve ona şöyle dedi: “Cooper bize senin iyileşemeyeceğini ve antrenman yapmadığını söyledi.” Konuşma o kadar zordu ki, Ronaldo gözyaşlarına boğuldu.

Scolari, Ronaldo’yu milli takıma geri getirebilirse, onun sadece sahada değil, soyunma odasında da değerli bir katkı sağlayacağından emindi. Ronaldo her şeyi kazanmıştı ve aynı zamanda sevilen bir kişiliğe sahipti.

Ronaldo bir şans istedi ve Dünya Kupası’na katılmak istediği için Brezilya’ya gidip orada iyileşmek üzere Moratti (o dönemki Inter başkanı) ile konuşacağını söyledi.

Inter Milan başkanı, Ronaldo’nun güvenilir fizyoterapisti Nelton Petroni ile antrenman yapmak üzere Rio’ya gitmesine izin verdi ve hikayenin geri kalanı malum: Ronaldo, Brezilya’yı beşinci kez Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı ve turnuvanın gol kralı oldu.

24 yıl sonra, Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, Ronaldo’nun Neymar ile yarattığı etkiyi tekrarlamaya çalışıyor.

Neymar'ın kendisi de milli takımda bunu hedefliyor; İskoçya maçında, eski Barcelona yıldızı takım otobüsüne binip yedek kulübesinde yerini alacak ve Dünya Kupası'ndaki Fas ve Haiti maçlarında yer almadıktan sonra takımın dinamiklerine uyum sağlamaya başlayacak.

Brezilya milli takımı ilk maçında Fas ile 1-1 berabere kaldı, ardından Haiti’yi 3-0 mağlup etti; grup aşamasının üçüncü turunda İskoçya ile oynayacağı maç ise önümüzdeki Perşembe günü sabahın erken saatlerinde gerçekleşecek.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Neymar'ın belirli bir programa göre antrenman yaptığını ve kan dolaşımını iyileştirmek ve baldır sakatlığından daha hızlı iyileşmek için kompresyon çoraplarını çıkarmadığını bildirdi.

Neymar’ın maç kondisyonundan yoksun olduğu doğru; haftalardır oynamadı ve futbolu özlüyor, bunu herkes biliyor, ancak takım arkadaşları için Neymar, futbol yeteneğiyle herkesi büyüleyen oyuncu olmaya devam ediyor.

Neymar’ın bu Dünya Kupası’nda Brezilya kadrosundaki en yetenekli Brezilyalı oyuncu olduğu şüphesizdir; Ancelotti’nin hedeflerine tam olarak bağlı kalan ve ABD’de üst düzey bir performans sergileyen Vinícius Júnior’dan bile üstündür.

Neymar, takımın sohbetlerine, maçlarına ve toplantılarına tamamen entegre olmuş durumda; hem tecrübeli hem de genç oyuncular arasında büyük bir popülerliğe sahip ve Ancelotti, onun berrak zihni ve empati yeteneği nedeniyle ona büyük bir takdir besliyor.

Neymar, 2002’deki Ronaldo’nun izinden gitmeyi umuyor; bir başka sakatlıktan kurtulup milli takımda ilk 11’de yer alarak Dünya Kupası’nı kaldırmak istiyor. Neymar’ın tek istediği, “son dansını” yapmasına izin verilmesi.