Doku, İran maçında neden sahada olmadığına dair sırrı açıkladı ve geri dönüşünü duyurdu

Belçikalı kanat oyuncusu Jérémy Doku, şu anda ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen Dünya Kupası’nın grup aşamasındaki son maça çıkmak üzere milli takıma geri döndüğünü açıkladı.

Bu karar, Belçika'nın Mısır ile 1-1 berabere kaldığı ilk maçta forma giymesinin ardından geldi; Doku, İran ile oynanan ve golsüz berabere biten ikinci maçta kadroda yer almamıştı.

Belçika milli takımı, Doku’nun İran maçında yer almamasının nedeninin şiddetli solunum yolu enfeksiyonu olduğunu açıklamış olsa da, Doku’nun Instagram hesabından yaptığı paylaşım, asıl nedenin ilk çocuğunun doğumuna eşlik etmek olduğunu gösteriyor.

Doko, Instagram hesabından şöyle yazdı: “Son birkaç gün boyunca gösterdiğiniz sevgi, dualar ve nazik mesajlar için hepinize teşekkür ederim.”

Ve şöyle devam etti: "Şirin (eşi) ve Brice (oğlu) gayet iyi ve sağlıkları yerinde; kalbim şükranla dolu. Oğlumu bu dünyaya getirmek, Allah’ın bana bahşettiği en büyük nimetlerden biri."

Son olarak şunları ekledi: "Takıma (Belçika) desteği için teşekkür ederim. Artık futbola dönme ve ülkemi en büyük sahnede temsil etme zamanı geldi."

Belçika milli takımı, grup aşamasındaki son maçında önümüzdeki Cumartesi sabahı Yeni Zelanda ile karşılaşacak ve galibiyet alarak bir sonraki tura yükselmeyi hedefliyor.