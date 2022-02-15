Doktorların tavsiyesine kulak asmayan Karim Benzema, PSG maçında sahada olacak

Devler Ligi'nde son 16 turu bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Sonucu en fazla merak edilen eşleşme ise Lionel Messi'nin formasını giydiği Paris Saint-Germain ile Real Madrid arasında oynanacak.

Eşleşmenin ilk ayağında Paris temsilcisi, Real Madrid'i Parc des Princes'te konuk edecek. Diz ardı kirişinde bir sakatlık bulunan Karim Benzema'nın bu maçta oynaması beklenmiyordu.

Ancak ESPN'den Rodrigo Faez'in ilettiği bilgiye göre; yıldız golcü doktorların dinlenmesi yönünde verdiği tavsiyeyi dikkate almayıp, ilk 11'de sahaya çıkma kararı aldı.

Son üç maçta yoktu

Sakatlığı nedeniyle ligdeki Granada ve Villarreal maçlarında forma giymeyen Benzema, Kral Kupası'ndaki Athletic Bilbao maçını da kaçırmıştı. 34 yaşındaki santrafor, 23 Ocak'taki Elche mücadelesinden bu yana sahalardan uzak.

Bu sezon müthiş bir form yakalayan Benzema ligde 21 maçta attığı 17 golle, Real Madrid'in başarısında hayati rol oynadı. La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, ikinci sıradaki Sevilla'nın dört puan önünde yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde de beş maçta beş gol kaydeden Benzema, toplamda ise 28 maçta 24 gol ve dokuz asistle oynadı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin PSG karşısında takımı 4-3-3 dizilişiyle sahaya sürmesi bekleniyor. Kalede Thibaut Courtois, savunma dörtlüsünde ise Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba veerland Mendy görev yapacak.

Orta sahada Real Madrid'in klasikleşen üçlüsü Casemiro, Luka Modric ve Toni Kroos'u izleyeceğiz. İleri uçta Karim Benzema yer alacak. Hücum hattında ona Marco Asensio ve bu sezonun flaş isimlerinden Vinicius Junior eşlik edecek.

Neymar dönüyor

Sakatlık nedeniyle uzun süredir takımından uzak kalan bir diğer yıldız Neymar da PSG formasını yeniden sırtına geçirmeye hazırlanıyor.

28 Kasım'daki Saint-Etienne maçında ayak bileğine tehlikeli bir şekilde burkan Brezilyalı yıldız, PSG'nin son 12 maçında kadroda yer almadı.

Uzun yıllar Barcelona formasıyla Real Madrid'e karşı izlediğimiz Messi-Neymar ikilisinin bu kez nasıl bir performans sergileyeceğini tüm futbolseverler heyecanla bekliyor.

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