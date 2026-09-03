Doktor Pappone, Napoli’yi uyardı: "McTominay en az iki ay yok, ardından kontroller yapılacak"

DoktorCarlo Pappone, Radio Kiss Kiss Napoli'ye yaptığı açıklamada Napoli orta sahası Scott McTominay'nin geçirmesi gereken işlemin ayrıntılarını anlattı; bunun profesyonel bir sporcu için basit bir operasyon olmadığını ve sahalara dönüş için onay verilmeden önce en az iki aylık bir duruş ve sıkı kontroller gerektiğini vurguladı. Açıklamaları şöyle.





"Bir sporcuda atriyal fibrilasyon nadir görülen bir durum değildir. Bu tür aritmiye kariyerin sonlarına doğru daha sık rastlanır. Rekabetçi spor hayatının bitiminden sonra da ortaya çıkabilir. Kısa süreli bir atak kendiliğinden düzelebilir ve mutlaka bir sorun anlamına gelmez. Fibrilasyonun birkaç saat sürmesi durumunda ise tablo değişir. Aynı durum, atağı sonlandırmak için ilaç gerektiğinde de geçerlidir. Atriyal fibrilasyon sırasında, kalp odacıkları arasındaki normal koordinasyonu kaybeder. Bu nedenle sporcunun fiziksel performansı ciddi şekilde düşebilir.





Bu nedenle, tam birfibrilasyon atağı yaşayan bir futbolcunun maç ya da yoğun bir antrenmanı kaldırabilmesi çok zordur.Atriyal fibrilasyon işlemi genel anestezi altında yapılır. Doktor bacağıdaki bir femoral ven üzerinden bazı kateterler yerleştirir. Kateterler daha sonra kalbe ulaşır. Kardiyolog, sağ atriyumu sol atriyumdan ayıran zarın delinmesi yoluyla sol atriyuma erişir. Bu noktada aritmiden sorumlu bölgelere müdahale edebilir. Son yıllarda teknoloji önemli ilerlemeler kaydetti.





Bugün elektroporasyon da kullanılıyor ve bu yöntem çok etkili. Ancak ablasyon her vakada yüzde 100 başarıyı garanti etmez. Komplikasyonlar da, mutlaka ortaya çıkacak olmasalar da, göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle müdahalenin, olası acil durumları yönetebilecek uzman ve donanımlı merkezlerde gerçekleştirilmesi önemlidir. Bir sporcunun geçirdiği müdahale, normal bir insanın geçirdiği müdahaleden farklıdır. Bunun nedeni, profesyonel bir sporcudan beklenen standartlarla ilgilidir. Nitekim ablasyondan sonra yalnızca kalbin normal ritmine döndüğünü doğrulamak yeterli değildir. Her şeyden önce yeni atriyal fibrilasyon ataklarının olmadığından emin olunmalıdır. Ayrıca sporcunun antiaritmik ilaçlara ya da antikoagülan tedaviye ihtiyaç duymaması gerekir. Ancak bu kontrollerden sonra rekabetçi spor faaliyetlerine dönüş değerlendirilebilir".