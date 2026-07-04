Doi: Fransa, dünyanın en iyi forvetlerine sahip… Paraguay karşısında bu engelden korkmuyoruz

Fransa’nın kanat oyuncusu Désiré Doué, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Paraguay ile oynanacak maç öncesinde Les Bleus’un hücum gücünü övdü.

Doi, maç öncesi basın toplantısında şunları söyledi: “Fransa içindeki rekabet mi? Bu durum hepimizin seviyesini yükseltiyor. Defansif açıdan son derece güçlüyüz. Çok iyi orta saha oyuncularımız ve dünyanın en iyi forvetleri var. Teknik direktörümüz, her birinin üstleneceği bir rolü olan 26 kişilik bir kadro oluşturdu. Hazırım ve fırsat bulur bulmaz %100 çaba göstereceğim."

Doi, takım arkadaşı Warren Zayer Emre hakkında da görüşlerini paylaşarak şöyle dedi: “Warren olağanüstü bir oyuncu ve bir şampiyonun zihniyetine sahip. Bunu her gün kanıtlıyor. Her zaman aynı enerji ve kararlılığa sahip.”

İlk 11’de yer alma olasılığı sorulduğunda Doi şöyle cevap verdi: “Bunu bilmiyorum. Bir grup içindeyiz ve bu Dünya Kupası; eşsiz bir turnuva. Kararları teknik direktör verir, ancak tüm oyuncular önemlidir. Bradley Barcola ile aramızda herhangi bir husumet ya da düşmanlık yok.”

Doi, Fransız milli takımına neler katabileceğini şöyle açıkladı: “Niteliklerimi zaten biliyorsunuz. Sahada hem savunmada hem de hücumda katkı sağlayabilirim.”

Doi, hava koşullarının etkisine de değinerek şunları söyledi: “Yarın havanın zorlu olacağının farkındayız. Bu durum her iki takım için de bir avantaj ya da dezavantaj oluşturacak. Bu, enerji gerektirir. Sıcak havada oynadığınızda daha fazla terlersiniz ve daha fazla su kaybedersiniz. Bazen net düşünmek zorlaşır. Buna yavaş yavaş alışıyoruz ve yarın hazır olacağız.”

Paraguay milli takımıyla yapılacak maçla ilgili olarak Doi, “Sabır anahtar rol oynuyor, ancak bildiğimiz şekilde, yüksek yoğunlukta oynamalı, fırsatlar yaratmalı ve etkili olmalıyız” dedi.

Doi, Fransa’nın favori gösterilmesine ilişkin olarak şunları söyledi: “Hiçbir baskı hissetmiyoruz. Kendi oyunumuza odaklanıyoruz. Turnuva öncesinde en büyük favorilerdik. Yarın da Paraguay karşısında yine öyle olacağız. Ancak bu, galibiyeti garanti etmez. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız ve bu işi ciddiye almalıyız.”

Doi, ilk Dünya Kupası deneyimi hakkında şunları söyledi: “İlk Dünya Kupamdan çok keyif alıyorum. Tüm oyuncular mutluluktan taşıyor. Harika bir turnuva. Milli marş çalarken gülümsememin sebebi, burada olmaktan duyduğum mutluluktur.”

Doi, takım arkadaşı Michael Olesi’yi överek şunları söyledi: “O olağanüstü bir oyuncu. 5 asist yaptı ve sahada bize çok şey katıyor. Tüm oyuncular onunla iyi anlaşıyor; medya karşısında ise ölçülü ve sakin davranıyor.”

Doi, açıklamalarını Parkola’dan bahsederek şöyle tamamladı: “Birçok özelliğimiz var. Özelliklerimiz açısından farklıyız. Ben birkaç pozisyonda oynayabilme yeteneğine sahipken, Bradley daha çok bir kanat oyuncusu. O, topla ve topsuzken hızlı, ben ise dar alanlarda daha rahat hissediyorum.”