Doha 2026'da John Legend konserine nasıl bilet alınır: Katar'daki yaklaşan konser tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

12 kez Grammy Ödülü kazanan John Legend, ünlü "Songs and Stories" turnesiyle Katar'a gelirken, dünya müzik camiası ruh dolu melodilerle dolu bir geceye hazırlanıyor.

Sadece bir gecelik bu özel etkinlik, EGOT ödüllü sanatçının multi-platin albüm All of Me dahil en sevilen şarkılarını seslendireceği ve en sevilen parçalarının ardındaki kişisel hikayeleri ve ilham kaynaklarını paylaşacağı samimi bir akşam vaat ediyor.

GOAL, en ucuz koltukları bulmaktan özel konaklama paketlerini garantilemeye kadar bilet alma sürecine ilişkin en son bilgileri sunuyor.

John Legend Katar'da ne zaman sahne alacak?

Tarih ve Saat Sanatçı Yer Bilet 17 Nisan 2026 Cuma - 21:00 John Legend Katar Ulusal Kongre Merkezi (QNCC) Biletler

Katar'da John Legend konser biletlerini nereden alabilirim?

John Legend konserine giriş biletinizi garantilemenin en güvenilir yolu, resmi birincil ve güvenilir ikincil satış platformlarıdır.

Uluslararası hayranlar veya birincil biletler tükendikten sonra garantili giriş arayanlar için StubHub gibi ikincil satış platformlarına bakabilirsiniz.

John Legend biletleri ne kadar?

John Legend'ın Doha konseri için en rekabetçi fiyatlar Bronz kategorisinde başlar, bu da konseri geniş bir kitleye erişilebilir kılar.

Sahneye yaklaştıkça, daha iyi görüş ve sanatçıya yakınlık nedeniyle fiyatlar artar.

Bronz: Yaklaşık 195 QAR'dan başlayan fiyatlarla

Yaklaşık 195 QAR'dan başlayan fiyatlarla Gümüş: Yaklaşık 350 QAR'dan başlayan fiyatlarla

Yaklaşık 350 QAR'dan başlayan fiyatlarla Altın: Yaklaşık 550 QAR'dan başlayan fiyatlarla

Yaklaşık 550 QAR'dan başlayan fiyatlarla Premium: Yaklaşık 800 QAR'dan başlayan fiyatlarla

Seçkin bir deneyim arayanlar için mekan, VVIP Lounge seçenekleri sunmaktadır. Bu paketler, genellikle özel koltuklar, lounge erişimi ve birinci sınıf konuk ağırlama hizmetlerini içeren en üst düzey lüksü sunar.

2 kişilik bir VVIP salonu yaklaşık 3000 Katar riyali, 6 kişilik daha büyük gruplar ise yaklaşık 6000 Katar riyali karşılığında bir VVIP salonu kiralayabilir.

Katar Ulusal Kongre Merkezi hakkında bilmeniz gereken her şey

Katar Ulusal Kongre Merkezi (QNCC), Orta Doğu'nun en sofistike mekanlarından biridir.

Doha'daki Dukhan Otoyolu üzerinde, Gharafat al Rayyan'da bulunan merkez, Katar kültüründe öğrenme ve rahatlığın sembolü olan Sidra ağacını andıran devasa yapısı ve çarpıcı dış cephesiyle kolayca tanınır.

Mekan Düzeni

Konser, 3 ve 4 numaralı salonlarda düzenlenecektir.

Koltuklar, daha uygun fiyatlı Bronz ve Gümüş bölümlerden bile mükemmel görüş açısı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Ulaşım

QNCC'ye ulaşım oldukça kolaydır.

Toplu taşıma araçlarını kullananlar için, Doha Metrosu Yeşil Hattı mekana ulaşmanın en verimli yoludur.

Al Riffa-Mall of Qatar istasyonunda inebilir veya etkinlik programı sırasında mevcutsa QNCC istasyonunu kullanabilirsiniz.

Araçla gelenler için mekan geniş bir otopark alanı sunmaktadır, ancak etkinlik gecelerinde Education City bölgesi yakınlarında trafik yoğunluğu yaşanabileceğinden erken gelmeniz tavsiye edilir.

Yerel Olanaklar

Etkinlik mekanı, Education City ve Mall of Qatar'ın yakınında yer almakta olup, konser öncesi yemek veya alışveriş için birçok seçenek sunmaktadır.

QNCC'nin içinde, ibadet odaları, tuvaletler ve saat 19:00'dan itibaren etkinlik öncesi dönemde açılan çeşitli yiyecek ve içecek stantları gibi modern olanaklar bulacaksınız.

Tiyatro kapılarının genellikle gösterinin başlamasından bir saat önce, saat 20:00'de açıldığını unutmayın.

Güvenlik ve Giriş

Girişte hızlı bir çanta kontrolü ve bilet taraması yapılacaktır.

İçeri girdikten sonra, profesyonel personelimiz sizi ister hareketli Gold bölümünde ister özel VVIP Lounge'da olsun, size ayrılmış koltuk alanınıza yönlendirecektir.