"Doğum yeri, FC Groningen oyuncusu Robin Kelder'e dikkat çekici bir transfer fırsatı sağlayacak"

Dagblad van het Noorden gazetesi, Robin Kelder’in FC Groningen’in A takımında ilk maçına çıkmadan önce dikkat çekici bir transfer gerçekleştirebileceğini yazıyor. 21 yaşındaki yetenekli oyuncu, Suudi Arabistan’ın Al-Fateh takımıyla görüşmeler yürütüyor.

Kelder, 2005 yılında babasının çalıştığı Dharaan'da doğdu; bu şehir, Al-Fateh'in bulunduğu Al-Mubarraz'a arabayla yaklaşık bir saat uzaklıkta. Doğum yeri nedeniyle Kelder, Suudi vatandaşı da.

Suudi Pro Ligi’ndeki kulüplerin yabancı oyuncu sayısında bir üst sınır olması nedeniyle, Kelder geçen sezonun on sekizinci sıradaki takımı için oldukça cazip bir seçenek olarak görülüyor.

Suudi Pro Ligi’nde kulüpler kadrolarında en fazla sekiz yabancı oyuncuya yer verebilir; ancak bu kısıtlama ulusal kupa turnuvaları için geçerli değildir.

Kelder, geçtiğimiz Aralık ayında Groningen ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı; kulüp, 2027 ortasına kadar süren sözleşmesini bir sezon daha uzatma opsiyonuna sahip.

Kelder, FC Groningen U21 takımıyla bu yaş kategorisinde ulusal şampiyonluk finalini kazandı ve şu anda A takımla antrenmanlara katılıyor.

Ancak A takımda (resmi) bir ilk maça çıkması pek olası görünmüyor. Menajeri Ferdi Görgülü, DVHN’ye verdiği demeçte, kulüplerin kısa sürede bir anlaşmaya varacağını umduğunu belirtti.