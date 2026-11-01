Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, pazar günü Napoli ile oynayacakları Serie A maçı öncesinde takımından sarsılmaz bir zihinsel tepki göstermesini istedi. Genoa'ya 2-0 yenilmelerinin ve maç öncesi zorunlu kampa girmelerinin ardından Spalletti, Juventus'u yeniden doğru yola sokmaya kararlı olduğunu ifade etti.

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Baskı altındaki Juventus, Torino'da hemen karşılık vermek istiyor

Juventus, hafta ortasında Genoa karşısında aldığı 2-2'lik yenilginin ardından büyük baskı altında Napoli'yi Allianz Stadium'da ağırlıyor. Kulübün ligdeki üçüncü yenilgisinden sonra icra kurulu başkanı Giovanni Carnevali soyunma odasında takıma sert bir konuşma yaptı ve kadro maç öncesi kampa alındı.

Maç, Juventus'un 1 Kasım'da 129. kuruluş yıl dönümünü kutlamasına denk geliyor.

Spalletti, 2023'te Serie A şampiyonluğuna taşıdığı eski kulübü Napoli ile karşı karşıya gelecek.

Spalletti, takımından zihinsel dayanıklılık istiyor

Maç öncesi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Spalletti, karşılaşmayı zihinsel dayanıklılığın belirleyeceğini vurguladı. Spalletti, "Maç kazanmanın tek yolu var, o da daha fazla kararlılık göstermek" dedi.

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"Sarsılmaz bir şeye ihtiyacımız var çünkü fiziksel güç azalabilir ama zihinsel güç azalmaz."

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Teknik direktör, "Takım da ben de Juventus'u yeniden doğru yola sokmak istiyoruz. Bunun için yaşıyor ve çalışıyoruz. Bazı insanların bizden esirgediği saygıyı yeniden kazanmak zorundayız" diye konuştu.

Spalletti, takımın kampa alınmasını savundu ve Allegri ile dostluğunu övdü

Spalletti, kulübün maç öncesinde takımı kampa alma kararını savundu. "İşler iyi gitmediğinde kamp yapmak faydalı olabilir... Aynı duygusal bağın, insanların saygısını kazandıran sakin otoritemizi yeniden bulmamıza yardımcı olabileceğine inanıyorum" dedi.

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Napoli teknik direktörü Allegri'ye de övgüler yağdırdı: "Max'in kulübede yanımda olmasından memnuniyet duyardım. Maçtan sonra gidip onu bulacağım çünkü o çok iyi bir dost ve çok iyi bir teknik direktör."

Spalletti, yoğun baskı altında görev yapmaktan hâlâ rahatsızlık duymadığını doğruladı.

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Juventus, Serie A'da çıkışa geçmeyi hedefliyor

Juventus, artan baskıyı hafifletmek ve puan tablosunda Napoli'nin önüne geçmek için kritik bir iç saha galibiyeti hedefliyor.

Spalletti, Allianz Stadium'daki maçın başlama vuruşundan önce kadroyla ilgili son kararlarını verecek.

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Juventus, pazar günkü karşılaşmaya taraftarlarının beklentilerini karşılamaya kararlı şekilde çıkacak.