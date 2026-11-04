Bruno Fernandes, Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında gelen dramatik geri dönüş galibiyetine öncülük etmesinin ardından Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick'e kamuoyu önünde destek verdi. Portekizli orta saha oyuncusu, takımın taktiklerini kamuoyu önünde eleştirmesinin ardından Carrick'in yakın zamanda kendisini kadro dışı bırakmakta haklı olduğunu kabul etti.

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United, Avrupa'da müthiş bir geri dönüşe imza attı

Fernandes, United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı 3-2 mağlup ettiği kritik karşılaşmada başrolü oynadı. Premier Lig ekibi, iki farklı geriden gelerek dokuz maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Portekizli oyuncu, geri dönüşün fitilini ateşleyen sezonun en etkileyici performansını sergiledi. 32 yaşındaki Fernandes, penaltıdan gol attıktan sonra Matheus Cunha'nın beraberlik golünü hazırladı. Galibiyet, takımın 1986'dan bu yana sezona yaptığı en kötü başlangıcın ardından üzerindeki artan baskıyı hafifletti.

Fernandes, yedek bırakılmasının sorumluluğunu üstlendi

Portekizli orta saha oyuncusu, Como karşısında alınan ağır 4-1'lik yenilginin ardından takımın taktiklerini eleştirdiği için kısa süre önce disiplin yaptırımıyla karşı karşıya kaldı. Teknik direktör Carrick daha sonra Fernandes'i Bournemouth'a karşı oynanan maçta yedek bıraktı. Roma galibiyetinin ardından konuşan Fernandes, konuya doğrudan değinerek teknik direktörünün kararını destekledi. İkili arasındaki ilişkiye dair yaygın spekülasyonlara da açıklık getirdi.

“Zor oldu, medyada çok fazla spekülasyon yapıldı” diyen Fernandes, Amazon Prime'a şunları söyledi: “Teknik direktörle aramda yaşanan pek çok şey hakkında birçok yalan söylendi. Aramızdaki meseleyi açıklığa kavuşturduk. Bunun ardından teknik direktör, iyi performans göstermediğim için beni yedek kulübesine alma kararı verdi. Herkes bunun söylediklerim nedeniyle verilen bir ceza olduğunu düşündü. Eğer öyleyse bu doğru bir karardı. Kararları veren kişi teknik direktör.”

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Medyadaki spekülasyonlara yanıt verdi

Fernandes, Old Trafford soyunma odasında daha derin bir ayrılık olduğu yönündeki söylentileri de reddetti. Yaşananların kulübe bağlılığını değiştirmediğini kesin bir dille belirtti.

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“Bu, teknik direktöre, ekibine ve bu kulüpteki her oyuncuya duyduğum inancı değiştirmiyor” diye ekledi. “Önümdeki her lanet olası maçı kazanma hedefimi de değiştirmiyor.”

Orta saha oyuncusu, takımın yalnızca Carrick'in görevde kalması için mücadele ettiği yönündeki iddiaları da reddetti. “Kimsenin işini kurtarmamıza gerek yok. Kulübün o galibiyete ihtiyacı vardı, oyuncuların o galibiyete ihtiyacı vardı” diye vurguladı.

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Odak yeniden lig mücadelesinde

Avrupa'daki bu müthiş galibiyet, Manchester United'a rayından çıkan sezonunu toparlamak için çok ihtiyaç duyduğu bir dayanak sağladı. Takım, kötü formunu düzeltmek için gözlerden uzak yoğun çaba harcıyor.

Carrick, yeniden ritmini bulan Fernandes'in bu performansını sürdürmesini umacak. United'ın odağı ise yeniden ligdeki mücadelesine çevrilecek. United, bu sezon şu ana kadar yalnızca bir Premier Lig maçı kazandı. Takım, pazar günü Aston Villa ile karşılaştığında üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.