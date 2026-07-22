Mısır Milli Takımı'nın kaptanı ve Türk ekibi Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki başlıca hedeflerinden biri olan Muhammed Salah'ın geleceğiyle ilgili sürpriz gelişmeler devam ediyor.

Siyah-beyazlı kulübün yönetimiyle yakın temaslarını sürdüren Mısırlı yıldızın, takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmede kulüple ilgili ilk sorularını yönelttiği ortaya çıktı.

cnnturk kanalının web sitesine göre Salah, İtalyan teknik direktörle yaptığı görüşmede yeni sezon planlarını ayrıntılı biçimde sordu.

Tecrübeli kanat oyuncusunun, kadronun oluşumu, önümüzdeki dönemde planlanan transferler ve takımın yerel ile kıtasal düzeydeki sportif hedefleri hakkında kapsamlı bilgi istediği belirtildi.

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Ayrıca özellikle şu soruları yöneltti: "Takımda kimler olacak, kimlerle oynayacağım?"

Mısırlı yıldızın, hücum hattında birlikte oynayacağı isimleri, takımın benimsediği oyun felsefesini ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarıyla ilgili hedeflerini öğrenmek istediği vurgulandı.

Salah'ın mevcut oyuncuların seviyesine, ayrıca planlanan yeni transferlerin kalitesine ve kulübün kupa kazanma hırsına büyük önem verdiği belirtildi.

Beşiktaş yönetimi ise 34 yaşındaki hücum oyuncusuna güçlü ve rekabetçi bir kadro vaadinde bulunarak ikna sürecini hızlandırmaya çalışıyor.

Site, iki taraf arasındaki müzakerelerin olumlu ilerlediğini, yönetimin kadroyu güçlendirme çabalarını sürdürdüğünü ve Salah'ın da gelişmeleri yakından takip ettiğini aktardı.

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