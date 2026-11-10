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Julian Nagelsmann, 2023 ilkbaharında hiç beklenmedik bir şekilde Bayern Münih'ten ayrılmak zorunda kaldı. Kulübün eski teknik direktörüne yönelik tutum, uzun yıllar birlikte çalıştığı bir ismin bugün bile içine sinmiyor.

2021-2023 yılları arasında Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübünde takım psikoloğu olarak görev yapan Dr. Maximilian Pelka, kicker ile yaptığı röportajda Bayern Münih yöneticilerinin o dönemde durumu ele alış biçimini eleştirdi.

Nagelsmann, Mart 2023'te kayak tatilindeyken Bayern Münih tarafından görevden alındı. Kulübün önde gelen ismi Uli Hoeneß, daha sonra verdiği bir röportajda, millî maç arasında yapılan ve kulübün onayladığı bu kısa tatilin de nihai kararda belirleyici olduğunu söyledi.

Pelka, "Belki de kulübün o dönemde nasıl bir durumda olduğunu yeniden açıklamak gerekir. Takım, Almanya Kupası'nda çeyrek finaldeydi ve Şampiyonlar Ligi'nde Messi, Neymar ve Mbappe'li PSG'yi yeni elemişti. Ancak ligde Bayern, Dortmund'un arkasında ikinci sıradaydı. İşte burada beklenti baskısı devreye giriyor. Herkes sürekli daha fazlasını, daha fazlasını, daha fazlasını istiyor" dedi.

Getty Images

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Julian Nagelsmann, Bayern Münih'te neden görevden alındı?

Nagelsmann, Bundesliga'da Bayer 04 Leverkusen'e karşı alınan 2-1'lik yenilginin ardından pazartesi günü her zamanki gibi Säbener Straße'deki ofisine gidip yapılması gereken işleri tamamlamıştı. Oyuncuların büyük bölümü millî maç arasına çıkınca Nagelsmann da izin almıştı.

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Pelka, "O yetişkin bir insan. Ona bu konuda tavsiye vermeme gerek yok. Ama millî maç araları, teknik direktörlerin bu koşuşturmadan bir süreliğine çıkabilmesi için bir fırsat. Dolayısıyla krizle gerektiği gibi başa çıkmadığını öne sürmek doğru değildi" diye konuştu.

Pelka'ya göre o dönemdeki sportif durum elbette kolay değildi, ancak Nagelsmann kesinlikle kınanacak bir şey yapmamıştı: "Kafasını toparlamak için üç dört günlüğüne bu çılgınlıktan uzaklaşması, zaten bütün millî futbolcular da takımlarındayken, tam da yapılması gereken şeydi."

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Pelka, Bayern Münih teknik direktörünün önündeki haftalara hazırlanmak istediği görüşündeydi: "Elbette herkes, zor bir dönemde çalışmaya devam edildiğini görmek ister. Ama sonuçta bunun bir anlamı var mı? Yoksa önümüzdeki haftalarda ve aylarda yeniden tüm gücünle hazır olmak için enerji toplamak mı daha mantıklı? Bildiğim kadarıyla bu seyahat için de önceden onay alınmıştı."

Münih'te görevden alınmasının ardından Nagelsmann, Eylül 2023'te Almanya Futbol Federasyonu'nda (DFB) millî takım teknik direktörlüğünü üstlendi. Yaklaşık üç yıl bu görevde kaldı. Ancak 2026 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı yaratan sonuçlar görev süresinin erken sona ermesine yol açtı ve yerine Jürgen Klopp getirildi. Nagelsmann o tarihten beri kulüpsüz.