Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, bugün cumartesi sabahın erken saatlerinde, FIFA müsabakalarının ticari haklarına özel sektör yatırımcılarının katılımına imkân tanıyacak bir ticari kuruluş oluşturmayı amaçlayan "FIFA Forward Enterprise" projesini geri çektiğini açıkladı. Karar, son günlerde teklife yönelik muhalefetin artmasının ardından geldi.

Infantino resmî bir açıklamada şunları söyledi: "FIFA Forward Enterprise projesi, FIFA'ya üye ulusal federasyonlarımızı ve dünyanın dört bir yanındaki futbolu, özellikle de en çok desteğe ihtiyaç duyan ülkelerdeki futbolu daha da güçlendirmeye devam etmek için bir temel oluşturmayı amaçlıyordu."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Dahası, en başından beri vurguladığımız gibi, bu ancak proje FIFA'ya üye ulusal federasyonların çoğunluğunun desteğini alırsa ve daima onlarla, FIFA Konseyi'yle, kıta federasyonlarıyla ve diğer tüm paydaşlarla bir istişare sürecine tabi olursa gerçekleşecekti."

Uluslararası Federasyon Başkanı şunları ekledi: "Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra, projenin bölünmelere yol açtığı ve bu yapısı gereği devam etmesinin - aldığı destek düzeyi ne olursa olsun - artık en başından belirlenen amacın çıkarına hizmet etmediği açık hale geldi."

Şöyle devam etti: "Hedefimiz her zaman oyunu birleştirmek ve geliştirmek oldu ve olmaya devam edecek. Buna dayanarak, bu teklifle ileriye gidilmeyecek."

Infantino sözlerini şöyle tamamladı: "Önümüzdeki dönemde, futbolun ortak çıkarını gözetme ruhuyla ve dünyanın dört bir yanında, özellikle desteğimize en çok ihtiyaç duyan ülkelerde oyunu geliştirmeye devam etmek amacıyla, önümüzdeki günler ve haftalarda tüm ilgili tarafları yeniden bir araya getirmeyi düşünüyorum."

Ne oldu?

Uluslararası Federasyon'un ticari operasyonlarını ve turnuva organizasyonu operasyonlarını bir araya getirecek, bunların bir kısmını özel sektör yatırımcılarına açacak FIFA Forward Enterprise adlı yeni bir şirket kurulmasını içeren Infantino'nun planına yönelik muhalefet son saatlerde büyük ölçüde tırmandı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Infantino'nun Asya Konfederasyonu ve CONCACAF tarafından da muhalefetle karşılaşan projesinde ısrar etmesi halinde FIFA turnuvalarını boykot edeceğini açıkladı.

Ayrıca, Uluslararası Federasyon Başkanı'nın önde gelen danışmanı Amerikalı Carlos Cordeiro, FIFA Operasyon İcra Direktörü Fransız Kevin Lamour'un da eleştirdiği teklife itiraz ederek istifa etti.



