Ligue 1'de lider PSG'nin en yakın takipçisi olan Rennes deplasmanda karşılaştığı Reims'i 3-2'lik skorla mağlup etti.

Bruno Genesio'nun takımında maça ilk 11'de başlayan milli kaleci Doğan Alemdar, 78. dakikada Moussa Doumbia'nın penaltı vuruşunu çıkartarak, takımının zorlu deplasmandan üç puanla ayrılmasında önemli bir rol oynadı.

Fransız ekibine sezon başında Kayserispor'a 3.5 milyon euro kazandırarak transfer olan 19 yaşındaki kaleci bu sezon ligde sekizinci kez forma giyerken, kalesinde güven vermeye devam etti.

Rennes Doğan'ın oynadığı sekiz maçta dört galibiyet, üç yenilgi ve bir beraberlik yaşadı. Doğan oynadığı iki maçta kalesini gole kapadı.

Yüzde 64'lük kurtarış yüzdesi yakalayan Doğan ceza sahası dışından hiç gol yemezken, ceza sahası içinden ise yüzde 58'lik kurtarış oranı yakaladı.

Kale emin ellerde

Rennes'in birinci kalecisi Alfred Gomis'ten önümüzdeki yıllarda formayı almasına kesin gözüyle bakılan Doğan, geçtiğimiz sezon Kayserispor'da yaptığı çıkışla en formda genç kalecilerden biri olmuştu.

Sezona 80 milyon euro'luk transfer hamlesiyle giren Rennes'in geleceğe yönelik bir yatırım olarak kadrosuna kattığı Doğan'ın, önümüzdeki yıllarda milli takımın kaleci rotasyonunun bir parçası olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu ve Berke Özer gibi genç ve yetenekli kalecilere sahip olan Türkiye, Avrupa'nın bu konudaki en şanslı futbol ülkelerinden biri olarak gösteriliyor.

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