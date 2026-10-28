"Sky Sports" kanalı, İngiltere Lig Kupası'nda ağır toplu bir sürprize imza atan Fleetwood Town yıldızlarından biriyle yapılan ve uygunsuz ifadeler içeren doğaçlama bir röportajın ardından defalarca özür dilemek zorunda kaldı.

Dördüncü lig takımı, İngiltere Premier Lig şampiyonu Arsenal'i normal süresi 1-1 biten maçın ardından penaltı atışlarıyla yenerek turnuva tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

Fleetwood Town, kullandığı beş penaltının tamamını gole çevirirken, kaleci Jay Lynch, Bruno Guimaraes'in penaltısını kurtararak takımının çeyrek finale yükselmesini garantiledi.

Maçı kazandıran son penaltıyı atan Conor Hoey, maçın ardından "Sky Sports" ağına son derece komik ve doğaçlama bir röportaj verdi.

Kritik an öncesinde aklından neler geçtiği sorulduğunda Hoey'nin dili sürçtü ve "Bilmiyorum" dedi; haberi İngiltere'nin "Daily Mail" gazetesi aktardı.

Şöyle devam etti: "Yerini seç, topu üst köşeye yolla ve son sürat koş. Bu çılgınca bir şey. Çocuklarla gurur duyuyorum. Bu da takımın ne kadar iyi olduğunu gösteriyor."

"Touchline" programının muhabiri Juliet Farrington, kullanılan dil için derhal özür diledi; röportajın sonunda Hoey kendisine ve kameraya mahcup bir şekilde bakarken bir kez daha özür diledi.

Yayın stüdyoya döndüğünde, Sky Sports kullanılan dil için iki kez daha özür diledi; bu durum bazı taraftarları şaşkınlığa uğrattı.







