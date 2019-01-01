Dört büyükler sezonu ne zaman açacak? Dört büyüklerin ilk resmi maçı ne zaman?

Sezonu kapatan Süper Lig takımları, gözünü 2019/20 sezonuna çevirdi. Peki, dört büyükler yeni sezonda ilk resmi maçlarını ne zaman oynayacak?

2018/2019 Süper Lig sezonu, 'ın şampiyonluğuyla sona erdi.

Sarı kırmızılılarla beraber , ligi ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandı.

Beşiktaş ve bu ikilinin arkasından üç ve dördüncü sıraları alarak UEFA biletini cebe koydular.

ise inişli çıkışlı geçen sezonunun son ayında yaptığı atılımla altıncı sıraya kadar tırmansa da şimdilik Avrupa bileti alamadı.

Ligin büyük takımları, aldıkları bu sıralara göre yeni sezonu açacakları tarihi de belirlemiş oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ilk resmi maçlarını ne zaman oynayacak?

Galatasaray

Sezonu çifte kupayla kapatan sarı kırmızılılar, doğrudan Şampiyonlar Ligi biletini de cebe koyarak sezonu daha geç açma fırsatını yakaladı.

Buna rağmen, Fatih Terim'in öğrencileri ilk resmi maçlarına lig başlamadan önce Süper Kupa'da çıkacak.

Lig başlamadan önce düzenlenen müsabakanın 2019 ayağında Galatasaray ve Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yeri ve tarihi henüz belli değil.

Beşiktaş

Siyah beyazlılar, ligi üçüncü sırada bitirmesine rağmen Süper Lig ve Kupası'nı Galatasaray kazandığı için Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı kazandı.

Böylece Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk resmi maçına 2019/2020 Süper Lig sezonunun açılış karşılaşmasıyla çıkacak.

2019/2020 Süper Lig fikstürü ise henüz belirlenmedi.

Trabzonspor

Bordo mavili ekip, ligi dördüncü sırada tamamladı ve Avrupa Ligi'ne ön elemeden katılım hakkı kazandı. PFF ile başı dertte olan Trabzonspor, UEFA'dan kötü bir haber almazsa ilk resmi maçına Avrupa Ligi ön elemesiyle çıkacak.

3. ön eleme turundan turnuvaya dahil olacak Karadeniz ekibi, bu etaptaki ilk maçını ve yeni sezondaki ilk resmi maçını 8 Ağustos 2019 tarihinde oynayacak.

Fenerbahçe

Sezonu istediği gibi geçiremeyen Fenerbahçe, Avrupa sahnesinden uzak kalacak. Sarı lacivertliler, yeni sezondaki ilk resmi maçına 2019/2020 Süper Lig sezonunun açılış karşılaşmasıyla çıkacak.

2019/2020 Süper Lig fikstürü, federasyon tarafından henüz açıklanmadı.