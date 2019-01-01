Dört büyükler arasında tek kar eden kulüp Galatasaray

Dört büyük kulübün gelir-gider analizine göre son iki sezonun şampiyonu Galatasaray tek kar eden kulüp oldu...

Uluslararası alanda denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri üzerine çalışan KPMG'nin Football Benchmark ekibi, 'nin dört büyük kulübü , , Beşiktaş ve 'un işletme gelir-giderlerini analiz etti.

Yapılan çalışmaya göre son iki sezonun şampiyonu Galatasaray 146 milyon euro ile en fazla işletme gelirine sahip kulüp olurken, vergi sonrası kar-zararda da dört büyük kulüp arasında kara geçen tek taraf oldu.

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Dört büyük kulüp arasında en fazla personel giderine sahip kulüp 86 milyon euro ile Fenerbahçe olurken, vergi sonrası kar-zararda en fazla açığı ise 49 milyon euro ile Beşiktaş verdi.

İşte yapılan çalışmaya göre dört büyük kulübün işletme tablosu: