Dört büyükler arasında tek kar eden kulüp Galatasaray
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AA
Uluslararası alanda denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri üzerine çalışan KPMG'nin Football Benchmark ekibi, Türkiye'nin dört büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un işletme gelir-giderlerini analiz etti.
Yapılan çalışmaya göre son iki sezonun şampiyonu Galatasaray 146 milyon euro ile en fazla işletme gelirine sahip kulüp olurken, vergi sonrası kar-zararda da dört büyük kulüp arasında kara geçen tek taraf oldu.
Dört büyük kulüp arasında en fazla personel giderine sahip kulüp 86 milyon euro ile Fenerbahçe olurken, vergi sonrası kar-zararda en fazla açığı ise 49 milyon euro ile Beşiktaş verdi.
İşte yapılan çalışmaya göre dört büyük kulübün işletme tablosu:
|Takım
|İşletme geliri (€)
|Personel gideri (€)
|Vergi sonrası kar-zarar
|Galatasaray
|146.000.000
|71.000.000
|5.000.000
|Fenerbahçe
|111.000.000
|86.000.000
|-33.000.000
|Beşiktaş
|99.000.000
|69.000.000
|-49.000.000
|Trabzonspor
|45.000.000
|30.000.000
|-10.000.000