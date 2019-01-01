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Dört büyükler arasında tek kar eden kulüp Galatasaray

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Dört büyük kulübün gelir-gider analizine göre son iki sezonun şampiyonu Galatasaray tek kar eden kulüp oldu...

Uluslararası alanda denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri üzerine çalışan KPMG'nin Football Benchmark ekibi, Türkiye'nin dört büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un işletme gelir-giderlerini analiz etti.

Yapılan çalışmaya göre son iki sezonun şampiyonu Galatasaray 146 milyon euro ile en fazla işletme gelirine sahip kulüp olurken, vergi sonrası kar-zararda da dört büyük kulüp arasında kara geçen tek taraf oldu.

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Dört büyük kulüp arasında en fazla personel giderine sahip kulüp 86 milyon euro ile Fenerbahçe olurken, vergi sonrası kar-zararda en fazla açığı ise 49 milyon euro ile Beşiktaş verdi.

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İşte yapılan çalışmaya göre dört büyük kulübün işletme tablosu:

Takım İşletme geliri (€) Personel gideri (€) Vergi sonrası kar-zarar
Galatasaray 146.000.000 71.000.000 5.000.000
Fenerbahçe 111.000.000 86.000.000 -33.000.000
Beşiktaş 99.000.000 69.000.000 -49.000.000
Trabzonspor 45.000.000 30.000.000 -10.000.000

 

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