Dört büyük kulüp Bankalar Birliği ile anlaştı

Dört büyük kulübün talebi doğrultusunda 2 yılı anapara ödemesiz 5 senelik olan anlaşma, 9 yıl olarak revize edilecek

Kötü olan finansal durumları, salgın nedeniyle daha da kötüleşen kulüpler, Bankalar Birliği ile 5 yıllık borç yapılandırma anlaşması yapmıştı. Bu anlaşmanın iki yılı anapara ödemesizdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, bir süredir bu anlaşmanın vadesinin uzatılmasıyla ilgili görüşmeler yapılırken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Bankalar Birliği ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe imzalamamıştı

Fenerbahçe daha önce kulüplerin, Bankalar Birliği ile olan anlaşmasına imza atmamıştı. Yeni anlaşmada Bankalar Birliği, şartları revize etti. Buna göre, kulüpler 2 yılı anapara ödemesiz 9 yıllık borç vadelendirmesi konusunda anlaşmaya vardı. İmzaların 19 Mart'ta atılması bekleniyor.

Kulüpler Birliği'nde yeni dönem

5 Şubat günü Süper Lig kulüplerinin oluşturduğu Kulüpler Birliği yeni yönetimini seçmişti.

Görevden ayrılan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'ni yerine Ahmet Nur Çebi başkan olurken, yeni oluşturulan yönetim kurulunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç yer aldı.

Kulüpler Birliği'nden MHK ve VAR açıklaması

Kulüpler Birliği, 6 Mart günü artan hakem hataları sebebiyle bir bildiri yayınlamıştı. Birliğin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan metinde şu ifadeler yer almıştı;

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak Türkiye Futbol Federasyonundan beklentimiz, Merkez Hakem Kurulu yapısının Avrupa örneklerindeki standartlara çekilmesi, hakemlerin atamalarından puanlama yöntemlerine kadar şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıya kavuşturulması ve hakemlerin eğitim seviyelerinin iyileştirilmesi yönündedir.

Hakemlik organizasyonu, her zaman daha bilgili ve yetenekli kişilerin seçildiği, ilerleme ve yükselmelerinin liyakata göre yapıldığı, gruplaşmalara engel olunan üst düzey bir organizasyon haline getirilmesi ile gelişecektir."

Söz konusu taleplerin alt ligde yer alan kulüpler tarafından da dile getirildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hal böyle iken maç sonuçlarını etkileyecek hatalar yapan hakemlerin hiçbir şekilde karşılık görmemesi, standart olması gereken kararların maçlara göre değişkenlik göstermesi, eğitim masraflarına kadar tüm giderleri tarafımızdan ödenen VAR'ın birçok şüpheyi barındıran yanlış uygulamaları, hakemlerimizin eğitimlerini, bilgilerini ve tarafsızlıklarını tartışılır hale getirmiştir.

Bu doğrultuda federasyonumuzun bu çözümsüzlüğü sürdürmesi halinde kulüplerin hak ve hukuklarını eşit bir şekilde savunma kararlılığı içinde olan Kulüpler Birliği, bu konunun alternatifli çözüm önerileri ile takipçisi olacaktır."