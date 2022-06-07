Dobo lakaplı Karşıyaka tribün lideri Metin Arslan kimdir? Neden öldürüldü?
AA
İzmir’in Karşıyaka takımının tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan’ın içerisinde bulunduğu araç uzun namlulu silahlarla tarandı.
Saldırı sonrasında olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Metin Arslan hayatını kaybetti ve son yolculuğuna uğurlandı.
Metin Arslan kimdir?
Karşıyaka tribünlerinin liderlerinden Dobo Metin lakaplı Metin Arslan’ın aslen Mardinli ve evli olduğu biliniyor.
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İzmir’deki Gezi Parkı olayları sırasında polise mukavemette bulundukları iddiasıyla ifade de veren Dobo Metin, demokratik tepkilerini dile getirdiklerini ifade etmiş, ifadenin ardından da serbest bırakılmıştı.
Olaya ilişkin şüphelilerin tespit edildiği öğrenildi.
Olayın neden gerçekleştiği ise hâlâ gizemini korumaya devam ediyor.